I casi della giovane Miss Fisher, serie tv Rai 2: cast, trama, anticipazioni

Da questa sera (martedì 15 giugno) su Rai 2 arriva I casi della giovane Miss Fisher, nuova serie ispirata ai romanzi gialli della scrittrice australiana Kerry Greenwood, con protagonista un’audace e giovane investigatrice Peregrine Fisher a cui presta il volto l’attrice e ballerina Geraldine Hakewill!

Si tratta, infatti, dello spin off ufficiale della celebre serie Miss Fisher – Delitti e Misteri, e l’intrepida e vivace Peregrine Fisher non è altri che la nipote dell’iconica Phryne Fisher (Essie Davis), affascinante nobildonna detective degli anni Venti!

I casi della giovane Miss Fisher: dal 15 giugno su Rai 2

Siamo a Melbourne nei primi anni Sessanta, precisamente nel 1964: la giovane Peregrine Fisher, nata e cresciuta in provincia, dopo la scomparsa di Phryne Fisher in un incidente aereo, arriva in città e scopre che l’amata zia era una brillante detective, faceva parte del “Club delle Avventuriere” e ha lasciato per lei una misteriosa eredità e complicata indagine. Inizia così, per la giovane Fisher una collaborazione con la polizia, come detective privata.

Vivace, allegra e divertente, Peregrine Fisher è una ragazza curiosa e scaltra ma soprattutto è decisa a rendere giustizia all’eredità di zia Phryne, facendo luce sui casi di omicidio più misteriosi e difficili.

Grazie al successo riscontrato negli Stati Uniti e in Canada (dopo gli ascolti deludenti in patria), la serie è riuscita ad ottenere il rinnovo per una seconda stagione. Nel cast, accanto a Geraldine Hakewill, ci sono Joel Jackson (intelligente e ambizioso detective James Steed nonché interesse amoroso della protagonista), Catherine McClements (Birdie Birnside), James Mason (Eric Wild) e Greg Stone (l’ispettore capo Percy Sparrow).

L’appuntamento con la prima puntata de I casi della giovane Miss Fisher, intitolata Vivi e lascia spiare, è per questa alle 21.20 su Rai 2! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.