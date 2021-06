Un attore molto noto al pubblico televisivo si unirà al cast de Il Paradiso delle Signore nel corso della sesta stagione. Si tratta di Massimo Poggio, che ha al suo attivo diverse fiction importanti tra cui Che Dio Ci Aiuti, Solo per Amore, I Liceali e Una Pallottola nel Cuore. Cerchiamo dunque di capire quale personaggio potrebbe interpretare nelle puntate della fiction daily di Rai 1 in onda a partire da settembre 2021…

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: Massimo Poggio interpreterà Ezio Colombo, il padre di Stefania?

Massimo Poggio è nato ad Alessandria nel 1970. Data la sua età anagrafica, l’attore potrebbe dunque facilmente interpretare il padre di Stefania Colombo (Grace Colombo). Di recente, la Rai ha infatti presentato i palinsesti della prossima stagione televisiva e nella sinossi de Il Paradiso delle Signore ha rilasciato una “succosa” anticipazione in merito:

Tra attesi ritorni e nuovi personaggi, si trasferirà a Milano la famiglia Colombo, con Ezio, il padre di Stefania. Un arrivo che cambierà la vita affettiva di Stefania, coinvolgendo anche quella di Gloria, la capocommessa. Un ritorno al passato o un promettente futuro?

Dall’annuncio è dunque chiaro che Ezio, il papà di Stefania (presentato fino ad ora nelle puntate con il nome di Teresio), arriverà a Milano per scombussolare la vita di Stefania e dell’ex moglie Gloria (Lara Komar), che ancora non ha confessato alla figlia di essere sua madre. Per correttezza c’è da dire che, nel momento in cui scriviamo, non si ha ancora la certezza del personaggio che andrà ad interpretare Massimo Poggio, anche se appare alquanto probabile che si tratti proprio di Ezio.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Gloria racconterà tutta al verità?

L’arrivo dell’ex marito accelererà dunque il momento della verità per Gloria, che ha dovuto rinunciare alla sua famiglia per non coinvolgerla in uno scandalo. Negli ultimi episodi dello scorso daily, la commessa ha infatti confessato a Armando Ferraris (Pietro Genuardi) che in passato era un’ostetrica, la cui carriera è stata distrutta quando ha dovuto scegliere se salvare una sua paziente o il bambino che aveva in grembo.

La Moreau ha optato per la vita della madre, eseguendo l’operazione in casa perché ormai era impossibile avere il tempo necessario per andare in ospedale, ma è andata incontro alla furia del marito della donna, che l’ha denunciata (motivo per cui si è poi data alla fuga).

Insomma, con Ezio a Milano sarà impossibile per Gloria non affrontare la situazione che si verrà a creare. Ma come reagirà Stefania appena scoprirà che la sua mamma non è morta, come invece ha sempre pensato? Ciò la porterà ad allontanarsi dalla Moreau, con la quale aveva instaurato un bel rapporto? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.