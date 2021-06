Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 da settembre, i telespettatori ritroveranno il pubblicitario Roberto Landi, interpretato da Filippo Scarafia. Presente quando la fiction andava in onda in prima serata, l’attore riporterà in scena la tematica dell’omosessualità. Un ritorno gradito e apprezzato dall’attore, che ha rilasciato alcune anticipazioni sulle nuove storyline che lo vedranno coinvolto.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6, cast: Moisé Curia new entry, chi interpreterà?

Sulle pagine de La Nazione, Scarafia ha commentato il suo ritorno nella fiction di Rai1:

Una grande emozione tornare a vestire i panni del pubblicitario Landi e una grande responsabilità entrare quotidianamente nelle case degli italiani che sono molto affezionati a questa serie. È un bell’impegno lavorare a una soap che va in onda tutti i giorni: se a ritmi normali si girano tre scene al giorno, adesso nel facciamo nove e lavoriamo dal lunedì al venerdì.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

L’attore, che sul set ha ritrovato anche il suo “collega della prima ora” Alessandro Tersigni, ha inoltre precisato che Roberto, il personaggio che interpreta, vivrà la sua omosessualità in maniera serena, nonostante tutti i problemi che sorgeranno per via degli anni in cui è ambientata la serie :

Landi ricompare a Milano cinque anni dopo, siamo nel ‘62 . Torna a lavorare con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Ha fatto un cambiamento negli anni, è un omosessuale, ha preso coscienza di sé e non ha paura di affrontare il mondo. Abbiamo cercato di rendere il suo personaggio attuale e il più moderno possibile anche se vivere negli anni ’60 era più complicato di oggi.

Non resta quindi che aspettare i nuovi episodi per capire in quale maniera Roberto interagirà con i nuovi personaggi e soprattutto con Vittorio, collega per il quale aveva provato dei profondi sentimenti. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.