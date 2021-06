Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, la quarta in formato daily, i telespettatori dovranno familiarizzare con alcune new entry. Grazie ai loro rispettivi canali social, gli attori Laura Rossi e Salvatore Langella hanno infatti fatto capire ai loro follower che faranno parte del cast della fiction di Rai 1. Abbiamo dunque ricapitolato le informazioni a disposizione per cercare di capire in quali storyline i due nuovi arrivati andranno ad inserirsi.

Il Paradiso delle Signore, news: Laura Rossi sarà una sartina

Sul suo profilo Instagram, ad esempio, Laura Rossi ha scritto il seguente messaggio:

“Il mio primo e unico (chissà perché) ruolo in TV: la sartina in Il Paradiso delle Signore“

È facile dunque ipotizzare che avrà a che fare con l’atelier del grande magazzino, dove attualmente lavorano Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), Agnese Amato (Antonella Attili) e Maria Puglisi che, come comunicato dall’attrice che la interpreta (Chiara Russo), continuerà ad essere presente nella storia.

Il Paradiso delle Signore, rumor: quale personaggio interpreterà Salvatore Langella?

Un’altra novità consiste invece nell’ingresso di Salvatore Langella, che ha al suo attivo le fiction Io Sono Mia, Provaci Ancora Prof, e Che Dio Ci Aiuti. Anche lui, su Instagram, ha postato una fotografia accompagnata da una didascalia piuttosto eloquente:

“Men… in Paradise. Another Backstage“.

Dal look, è probabile che Langella interpreterà un uomo d’affari. Interagirà con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni)? In ogni caso, non mancheremo di informarvi appena ci saranno delle novità a riguardo su queste due new entry… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

