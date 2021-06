LA SPOSA, fiction Rai con Serena Rossi: cast, trama, news, anticipazioni

In attesa di tornare sul set della seconda stagione di Mina Settembre, fiction di grande successo nella quale ha vestito i panni della bella e pungente assistente sociale napoletana Gelsomina Settembre detta Mina, Serena Rossi si appresta a stupire il pubblico di Rai 1 con La Sposa, un nuovo drama diretto dal regista Giacomo Campiotti.

Dopo aver girato a Roma, dove la macchina produttiva ha ricostruito alcuni interni, dallo scorso 7 giugno la troupe si è spostata in Puglia (Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo) mentre nei prossimi mesi sarà in Piemonte, precisamente ad Alessandria.

La serie è un racconto intenso che punta su una narrativa ambientata nel passato, sullo sfondo di un’Italia a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, nel quale Serena Rossi presta il volto alla protagonista, una donna del Sud costretta a sposare per procura un uomo del Nord, interpretato da Giorgio Marchesi.

In vista dell’inizio delle riprese de La Sposa, l’attrice e conduttrice partenopea – che il prossimo settembre sarà anche la madrina della 78^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia – nelle scorse settimane aveva dichiarato:

Tornerò indietro nel tempo e parlerò un dialetto che non è il mio!

Un fenomeno, quelle delle spose italiane per procura, molto diffuso nell’Italia del primo e del secondo dopoguerra. Tra il 1945 e il 1976 sono state circa 12.000 le donne costrette a sposare uomini sconosciuti che risiedevano in regioni differenti o addirittura in Paesi o continenti lontani. L’ultimo matrimonio celebrato in Italia risale al novembre 1976.

Insomma, si tratta di un nuovo e importante progetto per la talentuosa attrice napoletana, nata artisticamente in teatro ed oggi volto amatissimo, sia cinematografico che della fiction italiana (indimenticabile la sua interpretazione di Mia Martini nel biopic di Rai 1 Io sono Mia). E in attesa di scoprire quali emozioni ci riserverà la nuova storia, sentitevi liberi di coltivare alte aspettative su La Sposa, perché siamo sicuri che anche stavolta Serena Rossi non deluderà le alte aspettative del suo affezionato pubblico. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.