Una confessione di Ferit (Cagri Citanak), il promesso sposo di Selin (Bige Onal), darà il via ad una serie di eventi nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Il ragazzo comincerà infatti ad avere dei dubbi sui sentimenti che la fidanzata professa di avere nei suoi riguardi e comincerà ad inseguirla per capire se si incontra di nascosto con l’ex fidanzato Serkan Bolat (Kerem Bursin), motivo per cui si troverà a parlare con Eda Yildiz (Hande Ercel) di una questione piuttosto scomoda…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di martedi 8 giugno 2021

Love Is In The Air, news: Serkan e Eda litigano a causa di Kaan Karadag

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che il “cattivo” Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz) si avvicinerà all’ingenua Melo (Elçin Afacan), facendole pensare che si sta innamorando di lei, al fine di carpirle informazioni su quello che succede all’Art Life di Serkan. L’uomo saprà infatti che Melo è la coinquilina di Eda, ma ovviamente non sarà a conoscenza del fatto che la fioraia sta soltanto fingendo di essere la fidanzata del Bolat.

Tuttavia, tra un imbroglio e l’altro, Kaan riuscirà a farsi invitare a pranzo da Melo e, dato che proprio in quel giorno la nostra Eda sarà rincasata per farsi una doccia, entrerà in contatto con il brevetto di un lampadario appena disegnato da Serkan.

Ovviamente, l’architetto concorrente scatterà immediatamente delle fotografie e farà sì che il sopracitato oggetto finisca sul mercato prima della messa in produzione della Art Life. Da un lato il Bolat rischierà così di perdere un importante affare con un cliente americano, dall’altro i sospetti ricadranno proprio su Eda, ossia l’unica persona che, avendo registrato il brevetto, possedeva i disegni.

Serkan non esiterà dunque ad etichettare Eda come una ladra di fronte agli impiegati ed il loro accordo sarà sul punto di saltare…

Love Is In The Air, spoiler: la confessione di Ferit a Eda!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: ad esempio, pur essendosi innamorata di lui, Eda non vorrà proprio saperne di rivedere Serkan, il quale dal canto suo, pur di impedirle di lasciare l’azienda, le ricorderà che le ha appena commissionato la realizzazione del progetto di un campo da golf. A quel punto, Eda si impegnerà per finire il lavoro in tempi record e deciderà di consegnarlo al Bolat quella sera stessa.

La nostra protagonista si troverà però ad origliare per caso un dialogo tra Selin e Serkan nel maneggio dei cavalli, anche se dallo stesso non sarà tanto chiaro che cosa pensa l’uomo del loro rapporto, ormai apparentemente compromesso.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A tale incontro assisterà anche il sospettoso Ferit, dato che avrà inseguito Selin. L’uomo incrocerà dunque la sua strada con quella di Eda e finirà per confessarle che, qualche settimana prima, era stato lui ad inviare una copia del suo accordo di fidanzamento con Serkan a Kaan Karadag, che poi l’ha fornita alla stampa con una versione modificata facendo così esplodere un vero e proprio scandalo. Dì lì a poco Eda riunirà tutti i tasselli del puzzle, come anche Melo…

Love Is In The Air, trame: Melo capisce che Kaan la sta prendendo in giro

Eh sì: la mattina successiva alla rivelazione di Ferit, Eda si intratterrà a parlare della faccenda con le sue amiche. Appena sentirà nominare Kaan, Melo scoppierà in lacrime e capirà che l’uomo ha fotografato i disegni del brevetto dell’Art Life proprio il giorno che l’ha invitato a pranzo.

La ragazza penserà così ad un modo per farsi perdonare ed inchiodare Kaan alle sue responsabilità… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.