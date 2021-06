Riuscirà Serkan Bolat (Kerem Bursin) a mettere da parte il suo orgoglio e a chiedere scusa a Eda Yildiz (Hande Ercel)? Ebbene sì: nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, ritornerà sui suoi passi ma l’ennesimo imprevisto metterà a repentaglio in pochissimi secondi il nuovo equilibrio raggiunto. Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, trame: ecco perché Serkan e Eda litigheranno

Le anticipazioni indicano che tutto inizierà quando Serkan accuserà Eda del furto di un disegno compiuto in realtà da Kaan (İsmail Ege Şaşmaz). Con la complicità di Melo (Elçin Afacan), sedotta per loschi fini proprio dal Karadaag, e di Fifi (Sitare Akbaş), la Yildiz riuscirà a dimostrare la propria innocenza, ma non vorrà più saperne di avere a che fare con Bolat, tant’è che gli restituirà l’anello a forma di fiore simbolo del loro falso fidanzamento.

A quel punto, Serkan vorrà porre rimedio a tutta la situazione venutasi a creare e, dopo averla ammanettata, costringerà Eda a seguirlo in una chalet familiare di montagna. Nel giro di poche ore, la ragazza accetterà così di aiutare Serkan a trovare delle prove contro Kaan sull’appalto di un hotel ottenuto con dei mezzi illeciti, che il Karadaag tra l’altro non potrà sostenere nemmeno economicamente poiché sarà ad un passo dalla bancarotta.

Eda concederà quindi soltanto 24 ore al Bolat e, una volta che saranno passate, gli dirà che non vuole tornare alla Art Life, né continuare a fingere di essere la sua fidanzata, perché non è stato in grado di chiederle nemmeno scusa per averla accusata ingiustamente di essere una ladra…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan riesce a farsi perdonare da Eda ma…

Occhio dunque ai passi successivi di Serkan: dato che non riuscirà a scriverle una lettera, l’uomo penserà di recarsi alla fioreria e si farà aiutare da Ayfer (Evrim Doğan) a comporre una composizione di fiori destinata solo ed esclusivamente ad Eda, contenuta all’interno di un vaso trasparente. In seguito, spinto sempre dalla zia della fanciulla, l’architetto scriverà un bigliettino per la Yildiz, nel quale le chiederà gentilmente se può perdonarlo.

Visibilmente colpita dal gesto, Eda si presenterà così alla Art Life e comunicherà a Serkan che è riuscita a perdonarlo e, senza confessargli di essersi innamorata di lui, gli farà presente che è intenzionata a rispettare i 44 giorni restanti del loro contratto. Insomma, la farsa continuerà… ma avrà i giorni decisamente contati!

Love Is In The Air, news: Ferit e Selin sposi entro una settimana?

Eh sì: proprio quando Serkan avrà infilato nuovamente l’anello al dito di Eda, nell’ufficio arriveranno anche Ferit (Cagri Citanak) e Selin (Bige Onal) che, a dispetto di una crisi mostrata negli ultimi giorni, annunceranno che hanno deciso di sposarsi entro una settimana.

Neanche a dirlo, la notizia farà perdere nuovamente la bussola al Bolat, che tornerà a comportarsi in maniera scontrosa con Eda e le ordinerà di fare il possibile affinché le nozze saltino.

A parte ciò, Serkan non se ne starà con le mani in mano e vorrà che Ferit firmi un accordo prematrimoniale con il quale si impegna a non pretendere di avere un ruolo decisionale nella holding, di cui fa parte anche lo studio dell’architettura, una volta che sarà diventato il marito di Selin. Quest’ultima non sarà però del suo stesso parere…

