Proprio quando Serkan Bolat (Kerem Bursin) dirà finalmente a Eda Yildiz (Hande Ercel) di essersi innamorato di lei, tutti i personaggi di Love Is In The Air scopriranno che i nostri due protagonisti hanno inscenato il loro fidanzamento. Una “novità” che destabilizzerà sopratutto Selin (Bige Onal) e Ferit (Cagri Citanak), a poche ore dal loro matrimonio…

Love Is In The Air, trame: Eda confessa a Selin di non essere mai stata fidanzata con Serkan

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto partirà nel momento in cui la zia Ayfer (Evrim Dogan) si troverà tra le mani il contratto di fidanzamento di Eda e Serkan. A quel punto, la donna tenterà una mossa disperata per evitare che la nipote si faccia ulteriormente del male e si metterà in contatto telefonico con la madre, che non sentiva da anni, per chiederle di fare il possibile affinché Eda riceva una borsa di studio in Italia e si allontani di conseguenza da Serkan.

In tal senso, è bene precisare che la nonna riuscirà a portare a termine la richiesta di Ayfer e così Eda si preparerà a dire addio a Serkan, al quale avrà già chiarito di ritenere chiuso il loro accordo perché, ormai, mancheranno soltanto due giorni al matrimonio tra Ferit e Selin. Proprio per tale ragione, Eda darà appuntamento alla sua “rivale” e le svelerà che lei e Bolat hanno soltanto finto di essere fidanzati…

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan decidono di stare insieme “in segreto”

Dì li a poco, la narrazione verrà scandita da diversi colpi di scena: nonostante un incontro organizzato con Selin, che gli avrà chiesto di comunicarle in tempo se deve lasciare Ferit per riprendere la relazione con lui, Serkan non si arrenderà all’idea di perdere per sempre Eda e seguirà il taxi con il quale lei si starà recando in aeroporto. L’uomo riuscirà dunque ad avere un ulteriore chiarimento con la Yildiz e le confesserà di essersi follemente innamorato di lei.

Da un lato Eda deciderà di non partire momentaneamente in Italia, dato che Serkan le chiederà due mesi di tempo per sistemare tutte le situazioni pendenti a Istanbul ed andare all’estero insieme a lei, dall’altro la Yildiz rinuncerà all’idea di raccontare all’ostile zia Ayfer quello che è davvero successo con Bolat appena ritornerà a casa. D’accordo con il suo fidanzato, Eda penserà così di mantenere segreto, almeno per un po’, il fatto che lei e Serkan stanno davvero insieme.

Love Is In The Air, spoiler: tutti sanno che Eda e Serkan hanno finto il loro fidanzamento!

Tuttavia, una fuga di notizie farà sì che il (precedente) falso fidanzamento tra Eda e Serkan venga a galla: da un lato Piril (Başak Gümülcinelioğlu) verrà messa al corrente di tutto da Selin, mentre Erdem (Sarp Bozkurt), stabilitosi momentaneamente da Ayfer, scoprirà la verità da Fifi (Sitare Akbaş), Melo (Elçin Afacan) e Ceren (Melisa Döngel), motivo per cui, senza pensare minimamente alle conseguenze, spargerà il pettegolezzo tra tutti i dipendenti della Art Life e dovrà dare delle spiegazioni al capo Engin (Anıl İlter), già messo al corrente da tempo dell’accordo dallo stesso Bolat.

Nel giro di poco tempo, anche papà Alptekin (Ahmet Somers) si troverà ad origliare una conversazione tra la moglie Aydan (Neslihan Yeldan) e il maggiordomo Seify (Alican Aytekin) e resterà esterrefatto di fronte all’escamotage utilizzato dal figlio per sabotare l’unione tra Selin e Ferit. E proprio quest’ultimo andrà incontro ad un’amare sorpresa quando Alptekin gli rivelerà tutti i dettagli del contratto di cui era in parte a conoscenza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.