Matrimonio con colpo di scena nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air; contrariamente ad ogni pronostico, sarà infatti Ferit (Cagri Citanak) a lasciare inaspettatamente Selin (Bige Onal) all’altare, mandando di fatto a monte le nozze. Una situazione che si verificherà in base a degli eventi ben precisi…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di martedi 29 giugno 2021

Love Is In The Air, news: Selin dà un ultimatum a Serkan

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto inizierà quando Ferit e Selin decideranno di sposarsi entro una settimana. A quel punto, Serkan (Kerem Bursin) ordinerà a Eda (Hande Ercel) di fare il possibile affinché l’unione non vada in porto, motivo per cui la nostra protagonista organizzerà un breve weekend tra coppie nella casa di campagna di Bolat, impegnandosi ad allontanare Ferit a tempo debito col fine di permettere all’architetto di parlare con la sua ex.

In questa circostanza, Selin darà dunque un ultimatum a Serkan, chiedendogli di comunicargli entro due giorni se esiste una possibilità per loro di tornare insieme poiché, in quel caso, non esiterebbe a lasciare Ferit. Da qui tutto precipiterà inesorabilmente…

Love Is In The Air, trame: Ferit origlia una conversazione tra Serkan e Selin

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti su questo argomento, sapete già che Serkan non darà mai una risposta positiva a Ferit perché confesserà ad Eda di essersi follemente innamorato di lei. Tuttavia, Selin comincerà a comportarsi in maniera decisamente insolita, tant’è che Ferit noterà alcune sue bugie e penserà di seguirla per capire meglio che cosa sta facendo la sua promessa sposa.

Agendo in tale maniera, il povero Ferit si troverà dunque ad ascoltare una conversazione alla Art Life tra Serkan e Selin, in cui quest’ultima parlerà apertamente delle condizione posta all’uomo, ossia quella di lasciare il fidanzato qualora tra di loro ci fosse una possibilità di riconciliazione. Da un lato Bolat ribadirà alla ex che ormai il suo cuore appartiene ad Eda, dall’altro Ferit verrà colto da una vera e propria crisi di panico, motivo per cui verrà soccorso da Ceren (Melisa Döngel).

Love Is In The Air, spoiler: Ferit lascia Selin all’altare!

Inaspettatamente, Ferit sceglierà di non affrontare Selin (che arriverà addirittura a lasciare all’ultimo minuto le prove della cerimonia nuziale), ma comincerà a pensare al fatto che, molto probabilmente, l’unione con l’addetta alle pubbliche relazioni non faccia per lui.

Tuttavia, l’uomo si renderà conto del fatto che non vuole più contrarre matrimonio soltanto quando sarà all’altare al fianco di Selin, la quale resterà attonita appena il ragazzo, di fronte a tutti gli invitati, le dirà di non volerla sposare!!!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tale rifiuto genererà diverse dinamiche, sopratutto nell’organico dell’Art Life: vi anticipiamo infatti che, poco prima delle nozze annullate, Selin venderà all’architetto Efe Akman (Ali Ersan Duru) le sue azioni della holding al fine di mettere distanza tra lei e Serkan.

La mossa, studiata dalla donna per “rispettare” Ferit, si ritorcerà dunque contro Bolat sopratutto in seguito ad una prossima svolta che riguarderà il padre Alptekin (Ahmet Somers)… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.