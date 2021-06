Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air si parlerà sempre di più della morte dei genitori di Eda Yildiz (Hande Ercel). Tutto verrà innescato da una confidenza che la ragazza farà a Serkan Bolat (Kerem Bursin) e, da lì, i colpi di scena non tarderanno ad arrivare…

Love Is In The Air, trame: Alptekin è coinvolto nella morte dei genitori di Eda!

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Eda confesserà a Serkan che i suoi genitori sono morti in seguito al crollo del muro reggente della casa dove, circa vent’anni prima, avevano deciso di passare un periodo di vacanza in occasione del loro anniversario. Da quel momento, la Yildiz è stata dunque affidata alle cure della zia Ayfer (Evrim Dogan), che non l’ha mai abbandonata.

Contemporaneamente a questa rivelazione, si svilupperà così una storyline alquanto complessa: Ferit (Cagri Citanak), per ingraziarsi Alptekin (Ahmet Somers), vorrà infatti stringere un accordo di collaborazione tra l’architetto Efe Akman (Ali Ersan Duru) e la Art Life di Serkan.

L’uomo, tramite il suo avvocato, porrà tuttavia delle condizioni ben precise e in particolare non vorrà prendersi la responsabilità per eventuali incidenti del passato; ciò perché si sarà informato sul conto dell’azienda e sarà venuto a conoscenza del crollo di una casa, fatta edificare da Alptekin e dal socio Kadir, nel quale erano morte due persone. Ovviamente… i due deceduti erano proprio i genitori di Eda!!!!

Love Is In The Air, news: Alptekin vuole scoprire chi è la figlia dei due morti!

Appena verrà messo al corrente della scoperta di Efe, Alptekin riuscirà ad ottenere il silenzio di Ferit dandogli una piccola parte delle azioni della sua azienda (nonostante il parere contrario di Serkan, che verrà però mantenuto all’oscuro persino dell’incidente).

Il Bolat Senior racconterà invece la verità alla moglie Aydan (Neslihan Yeldan), alla quale farà presente che la maggior parte della colpa è di Kadir che, oltre ad usare dei materiali non consoni, non ha svolto a dovere i controlli per capire se la casa crollata fosse abitabile o no.

Fatto sta che Alptekin vorrà nuovamente indagare sulla questione e si metterà in contatto proprio con Kadir, a cui chiederà di fare il possibile per capire chi sia la bambina che è rimasta orfana a causa dell’incidente. Un particolare che non ha mai appreso poiché la zia che la prese in custodia decise di cambiare il suo cognome!!!

Love Is In The Air, spoiler: Alptekin scopre che è Eda la bambina che cercava!!

Occhio dunque ai successivi risvolti della trama: dopo pochi giorni, Kadir porterà a termine la missione e consegnerà ad Alptekin tutta la documentazione utile. L’uomo resterà dunque attonito nell’istante in cui capirà che la bambina che tanto ha cercato è Eda, la stessa ragazza che, per via di un contratto, ha finto di essere la fidanzata di Serkan.

Dopo che verrà preso da una vera e propria crisi di panico, Alptekin si confronterà ancora una volta con Aydan, la quale gli rivelerà che Eda non è partita in Italia, come invece aveva annunciato. I due signori Bolat riuniranno così erroneamente tutti i tasselli del puzzle e penseranno che la Yildiz si sia introdotta con l’inganno nella vita di Serkan proprio per vendicarsi della morte dei genitori, motivo per il quale decideranno di raccontare al figlio tutta la (loro) verità.

Eh sì, proprio ora che, dopo averle detto di essersi innamorato di lei, Serkan si apprestava a vivere una relazione con Eda… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.