Alessandro Preziosi è tornato da venerdì scorso nella prima serata di Canale 5 con Masantonio, una nuova serie nella quale l’attore napoletano veste i panni di un detective fuori dagli schemi e dal passato oscuro e tormentato (ma dotato di un dono particolare che gli permette di creare una profonda connessione con le sue vittime).

Leggi anche: NEW AMSTERDAM 3 ultima puntata: anticipazioni episodi 29 giugno 2021

Se avete apprezzato la prima puntata della fiction, vi segnaliamo che la seconda avrà un cambio di programmazione rispetto al previsto: vista la concomitanza con la prossima partita degli azzurri agli Europei, il prossimo episodio non andrà in onda venerdì 2 luglio ma domenica 4 in prime time (QUI la trama). Successivamente, Masantonio riprenderà ad essere trasmesso al venerdì.

Ma torniamo al protagonista. Intervistato nei giorni scorsi da Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandro Preziosi ha presentato con molto entusiasmo il suo nuovo singolare personaggio, Elio Masantonio, un poliziotto empatico in grado di entrare nella mente delle persone scomparse che sta cercando.

Per interpretarlo l’attore è ingrassato di ben dieci chili e si è preparato al meglio per portare sullo schermo ogni caratteristica del suo originale personaggio:

Masantonio è uno dei ruoli più intimi che mi è capitato di tirar fuori dalla sacca disordinata delle mie velleità attoriali. Non è un medium e non ha superpoteri ma ha un dono, che è quello di riuscire a “sprofondare” nelle persone, tanto da parlare con loro anche quando non ci sono.

Malgrado nell’ultimo ventennio abbia preso parte a molti progetti cinematografici e televisivi di successo, per il pubblico Alessandro sarà sempre un po’ il Conte Fabrizio Ristori, indimenticato protagonista di Elisa di Rivombrosa, la fiction dei record (l’ultima puntata sfiorò i 15 milioni) che Preziosi, come lui stesso ha dichiarato, ha compreso solo tempo dopo:

Con lui ho avuto la grande chance di farmi conoscere dal pubblico. All’inizio, un po’ da presunto intellettuale, lo snobbavo: Invece in giro c’è ancora una grande esaltazione e un grande amore per quella storia.

Anche separarsi da Masantonio, il poliziotto sui generis che ha già conquistato il pubblico francese, non è stato facile per Preziosi smettere i suoi panni (trasandati) soprattutto perché il ribelle detective ha molto in comune con l’attore:

È stata dura (staccarsi da lui, ndr), già mi corrispondeva come modi di fare che irrompono o rompono gli schemi.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel cast della serie prodotta da Cattleya, oltre a Preziosi, ci sono Claudia Pandolfi nei panni di Valeria, vicina di casa e custode di un’antica amicizia con Elio, Daniela Camera nel ruolo di Roberta, una donna legata al suo oscuro passato, Bebo Stori nel ruolo di Attilio De Prà, il coraggioso prefetto che ha voluto fortemente Masantonio nell’unità di ricerca degli scomparsi, e infine Davide Iacopini nel ruolo di un giovane e volenteroso collega.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.