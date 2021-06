Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di giovedì 10 giugno 2021:

Ozgur ed Ezgi devono loro malgrado inscenare una situazione del tutto falsa: lui fa finta di essere il dottor Serdar, il medico con il quale Ezgi sarebbe dovuta uscire quella sera (e con cui aveva detto alla madre che aveva un impegno).

Ezgi e Ozgur giungono a Gocek, dove ad aspettarli oltre alla madre e alla sorella c’è Fitnat, una zia snob e “gossippara” che subito rende difficile la vita dei nostri protagonisti.

Ozgur, nel timore di essere scoperto, si inventa un impegno inderogabile e porta Ezgi con lui. I due, in Vespa, scorrazzano per le vie della città e poi si recano al porto turistico per prendere la barca. Qui si mettono d’accordo sulla storia da raccontare.

