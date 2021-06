Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di lunedì 28 giugno 2021:

Mr Wrong, trama puntata pomeridiana 28 giugno

Levent riesce finalmente a parlare con sua figlia e scopre che quest’ultima in realtà è già al corrente che lui ha una storia con Cansu. Ma ciò non risolverà tutti i problemi…

Mr Wrong, trama puntata in prima serata 28 giugno

Ozgur sta cercando di capire chi possa avergli bloccato la licenza per il nuovo locale, così giunge al La Lou e vede Serdar intento a mettere al collo di Ezgi una collana. L’Atasoy a quel punto pensa (sbagliando!) che tra il medico e la ragazza sia nato l’amore!

Cansu e Deniz prendono parte alla festa a sorpresa che Serdar ha organizzato per il compleanno di Ezgi. Anche Ozgur aveva preparato una romantica sorpresa per Ezgi ma, quando vede Ezgi e Sedar insieme, la lascia e la licenzia. Delusa da quanto accaduto, Ezgi litiga con le amiche e di conseguenza va a stare a Bursa dai genitori. Sevim e Nevin, anche loro sicure della “colpevolezza” di Ezgi, dicono a Haydar di sorvegliare tutte le mosse di Ozgur e del suo entourage.

Cansu riesce a ottenere da Levent di essere presentata come sua fidanzata a Zeynep, ma proprio da quest’ultima apprende che la bambina aveva accettato a condizione che i due non si sposassero e non avessero figli. Ozgur si rende conto di aver completamente frainteso la situazione tra Ezgi e Serdar ma, quando corre a Bursa per chiedere scusa alla ragazza, lei lo caccia!

