Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di giovedì 3 giugno 2021:

Ozgur ed Ezgi tentano un accordo: lui le chiede di essere la sua accompagnatrice al matrimonio della sorella, per far piacere alla mamma che lo vorrebbe fidanzato; e in cambio le promette di darle delle “lezioni d’amore” grazie alle quali sposerà Serdar entro fine estate.

Ezgi è felice della proposta di Ozgur, anche perché cova vendetta nei confronti del suo ex, Soner, che sta per sposarsi. Diverse incomprensioni rischiano però di minare quest’accordo…

Ezgi, grazie ai consigli forniti da Ozgur, riesce a destare l’attenzione del dottor Serdar, che le chiede un appuntamento. Ma Ozgur suggerisce ad Ezgi di non accettare immediatamente la richiesta di appuntamento del medico, in modo da farsi desiderare…

