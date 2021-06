Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio 2021:

Nella cornice del compleanno di Ezgi, Ozan si decide a chiedere un appuntamento a Deniz. Levent chiede invece a Cansu di sposarlo, ma la mattina dopo ritira la richiesta giustificandola come effetto del troppo alcol: inutile dire che tra i due i rapporti peggiorano nuovamente…

Levent apprende che Cansu è rimasta incinta e, dopo averne parlato alla figlia, le richiede di sposarlo (stavolta per davvero!). L’uomo non sa però che il laboratorio di analisi ha erroneamente scambiato i risultati delle analisi e quindi Cansu in realtà non aspetta un bambino!

Ozgur riesce a ottenere la licenza per il nuovo locale, ma Tolga acquista a quel punto l’intero edificio pur di metterlo nei guai…

