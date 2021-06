Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di venerdì 4 giugno 2021:

La strategia elaborata da Ozgur si rivela molto valida, nonostante inizialmente Ezgi non fosse d’accordo. Fatto sta che ora la ragazza ha un appuntamento con il dottor Serdar, fissato per venerdì.

Nasce un problema per l’appuntamento di Ezgi: venerdì la madre di Ozgur vuole assolutamente che i due siano al matrimonio, per quanto le nozze siano previste per sabato. A quel punto Egzi protesta e così con Ozgur gli equilibri saltano nuovamente!

Cansu è alle prese con Levent, il quale non intende parlare alla figlia del loro rapporto; alla fine, però, sembra che l’uomo accetti di farlo…

