Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di martedì 8 giugno 2021:

Leggi anche: MR WRONG, anticipazioni puntata di lunedì 7 giugno 2021

Alla fine Ezgi non ha voluto accompagnare Ozgur alle nozze della sorella, ma ora la ragazza ignora che il locale nel quale è appena stata ingaggiata è proprio quello dell’Atasoy!

Ozgur, che non sapeva dell’assunzione di Ezgi, non intende farla lavorare nel suo locale. Lei a quel punto lascia La Gabbia e va a trovare Cansu in ospedale per sfogarsi con lei; lì però si imbatte nel suo ex con la nuova fidanzata (che evidentemente aspetta un bambino).

Dopo quello che ha visto in ospedale, Ezgi si ubriaca e bussa alla porta di Ozgur in condizioni disastrose: è fuori controllo, non riesce a trovare le chiavi di casa, ha la febbre e vomita pure sul pianerottolo…

Ozgur decide di aiutare Ezgi, ospitandola a casa sua e occupandosi di lei. Il giorno dopo, le sue amiche la sorprendono con una maglia da uomo “tipo pigiama”…

Mr Wrong: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)