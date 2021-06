Nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong -Lezioni d’Amore, un malinteso farà sì che il dottor Levent (Gurgen Oz) decida di sposare la fidanzata Cansu (Fatma Toptas). Tutto partirà dunque nel momento in cui il chirurgo plastico confesserà alla gelosissima figlia Zeynep (Ada Arca) di essere impegnato, anche se le prometterà sia che non contrarrà mai matrimonio con la nuova fiamma e sia che non le “regalerà” mai un fratellino. Partendo da questi presupposti si svilupperà quindi una storyline piuttosto divertente…

Mr Wrong, news: Levent (ubriaco) chiede a Cansu di sposarla

In base a quello che indicano le anticipazioni, bisognerà fare attenzione a quello che succederà nel corso della festa che tutti gli amici organizzeranno per innescare la rappacificazione tra Ezgi (Ozge Gurel) e Ozgur (Can Yaman). Dato che berrà più del dovuto, Levent si lascerà trasportare dai festeggiamenti tant’è che, piuttosto eccitato, prenderà il cerchietto di plastica nel collo di una bottiglia e, in ginocchio, chiederà a Cansu di diventare sua moglie.

Ovviamente, la donna accetterà subito la proposta, ma il mattino successivo andrà incontro ad una spiacevole rivelazione, visto che Levant sosterrà di avere fatto un incubo durante il quale le chiedeva appunto di sposarlo!!! A tali parole Cansu reagirà con sdegno, motivo per cui si arrabbierà con il fidanzato e se ne andrà via. Ma la giornata presenterà ancora delle “spiacevoli” sorprese…

Mr Wrong, spoiler: Cansu pensa di essere incinta ma…

Eh sì: proprio in quella mattinata, Cansu ritirerà le analisi del sangue, che avrà eseguito come dipendente dell’ospedale, e scoprirà con sgomento di essere incinta! Presa dal panico, la donna cercherà subito di mettersi in contatto con Ezgi e Deniz (Cemre Gumeli), ma nessuna delle due risponderà al telefono. Cansu andrà dunque a La Gabbia, dove alla fine si confiderà con il barista Emre (Anil Celik), il quale a sua volta non esiterà a parlare quando incontrerà Levent.

Di primo acchito, il medico perderà i sensi, ma poi penserà meglio sul da farsi e si deciderà a sposare davvero Cansu, motivo per il quale parlerà con Zeynep e le dirà di essere costretto ad infrangere una delle promesse che le aveva fatto, ossia quella di non avere una nuova moglie. Tuttavia, nonostante la figlia non si mostrerà offesa, Levent non riuscirà a parlarle del bambino in arrivo, comunque ciò non lo farà desistere dall’organizzare una nuova proposta nuziale per Cansu.

Mr Wrong, trame: Cansu accetta (di nuovo) di sposare Levent!

Tutto questo a che cosa porterà? Al termine di una sorpresa, che avrà luogo nel ristorante di Ozgur, Levent chiederà ancora a Cansu di contrarre matrimonio e otterrà nuovamente un sì come risposta. In seguito, parlerà apertamente del bambino in arrivo, ma la compagna gli darà una brutta notizia, visto che in quel pomeriggio avrà scoperto che le sue analisi erano state scambiate con quelle di una collega omonima (ma col cognome diverso che Cansu, spaventatissima, non aveva notato).

A quel punto Levent, pur confermando la volontà di sposarsi, tenterà di andare più piano con i preparativi e, il giorno successivo, proporrà a Cansu di andare momentaneamente a convivere con lui. Peccato però che anche Zeynep deciderà di stabilirsi dal padre con unico intento: mandare a monte la relazione in corso… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.