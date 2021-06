Forti emozioni in arrivo a Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Nel corso dei prossimi appuntamenti con la telenovela turca, i telespettatori assisteranno infatti al primo vero bacio tra i protagonisti Ozgur Atasoy (Can Yaman) e Ezgi Inal (Ozge Gurel). Il lieto fine sarà però ancora ben lontano…

Mr Wrong, news: Ozgur e Ezgi indispettiscono Sevim e Nevin

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto partirà il giorno successivo al matrimonio tra Ebru e Kerem. Dato che le loro madri Sevim (Lale Basar) e Nevin (Feri Baycu Güler) si staranno accordando, su consiglio della pettegola Fitnat (Deniz Özerman ), per fissare il loro fidanzamento ufficiale, Ozgur e Ezgi daranno il via ad una serie di litigi di fronte alle parenti, le quale cambieranno radicalmente idea sul loro rapporto e decideranno di dover fare il possibile per farli lasciare.

Dì lì a poco, gli imprevisti non mancheranno: appena tornerà a Istanbul, Ezgi si renderà infatti conto del fatto che si è innamorata di Ozgur, motivo per il quale comincerà ad evitare il dottor Serdar (Sarp Can Köroğlu). Tuttavia, la ragazza non riuscirà a confessare i suoi sentimenti all’Atasoy perché, al termine di una serata, lo vedrà nella terrazza piuttosto vicino alla giornalista Yesim, ovvero la sorella di Serdar. Convinta che abbia passato la notte in compagnia della donna, la Inal inizierà quindi a mentire a Ozgur e gli parlerà di una fantastica cena trascorsa con Serdar, in realtà mai avvenuta per via dell’arrivo in città di Nevin e del patrigno Unal (Suat Sungur)…

Mr Wrong, trame: le bugie di Ozgur ed Ezgi sul punto di essere scoperte

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Se avete seguito i nostri post precedenti, sapete già che Ezgi ad un certo punto dovrà confessare alla delusissima Nevin di aver finto il suo fidanzamento con Ozgur. Nel frattempo però anche Sevim, ovviamente accompagnata da Fitnat, arriverà ad Istanbul, ma continuerà ad ignorare tutti i retroscena ad avrà un unico obiettivo: convincere il figlio ad accantonare per sempre la sua storia d’amore con Ezgi!

Sevim resterà dunque attonita quando apprenderà che Ezgi ha preso servizio a La Gabbia, il ristorante del figlio, in qualità di addetta alle pubbliche relazioni e non riuscirà a capacitarsi di come Ozgur sia intenzionato a stare con una “pazza” che ha dimostrato di essere gelosa di lui oltremisura. Partendo da questi presupposti, la svolta non tarderà ad arrivare…

Mr Wrong, spoiler: il primo vero bacio tra Ozgur e Ezgi

Eh sì: stanchi di essere braccati dai loro familiari, Ezgi e Ozgur si daranno alla fuga e trascorreranno tutta la giornata insieme, finché non decideranno di fermarsi in una località per vedere il tramonto. In questa determinata circostanza, l’Atasoy chiarirà di non aver passato la sopracitata notte con Yesim, mentre la Inal ammetterà di non aver affatto cenato con Serdar. Insomma, tutti gli equivoci verranno sciolti e, attraverso una serie di domande, Ezgi troverà il coraggio di dichiararsi a Ozgur e gli farà capire di essersi innamorata di lui.

Inevitabilmente, l'atmosfera si surriscalderà ed i due si daranno il loro primo bacio vero e proprio. In ogni caso, bisognerà osservare con attenzione le puntate successive, visto che nuovi imprevisti attenderanno Ozgur e Ezgi…