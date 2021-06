Quante complicazioni nel rapporto tra Ozgur Atasoy (Can Yaman) e Ezgi Inal (Ozge Gurel). Nelle puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore in onda nei prossimi giorni, i telespettatori non si annoieranno di certo, visto che nasceranno equivoci a non finire. Neanche a dirlo, tutto partirà dal matrimonio di Ebru e Kerem, dove i nostri protagonisti fingeranno di essere fidanzati…

Mr Wrong, news: Ozan fa pensare a a Serdar che Ozgur sia innamorato di Yesim

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che il dottor Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu) si presenterà alle nozze in quanto amico di Kerem e porterà con sé la sorella Yesim, ossia la stessa giornalista che qualche settimana prima, dopo essere andata a letto con lui, aveva scritto un articolo denigratorio contro Ozgur, dandogli il nomignolo di “signor sbagliato”.

Data la presenza all’evento di Sevim (Lale Basar), la madre dell’Atasoy, e di Nevin (Feri Baycu Güler) e Unal (Suat Sungur), la mamma e il patrigno della Inal, Ozgur e Ezgi dovranno impegnarsi per evitare che Serdar e Yesim scoprano che tutti quanti pensano che siano fidanzati. In tal senso, a metterci lo zampino ci penserà anche Levent (Gurgen Oz), il quale dirà al dottor Ozturk – ovviamente mentendo! – che Ozgur è in realtà interessato a Yesim!

Mr Wrong, spoiler: Ezgi assiste ad un incontro ravvicinato tra Ozgur e Yesim!

Nel momento in cui ritorneranno a Istanbul, dopo il weekend passato a Gokce per il matrimonio, Ezgi e Ozgur tenteranno dunque di riprendere la loro vita quotidiana, anche se sarà piuttosto chiaro che si stanno innamorando l’uno dell’altra. Da un lato la Inal sognerà ad occhi aperti il suo matrimonio con l’Atasoy e troverà ogni scusa per evitare di uscire a cena con Serdar, dall’altro il ristoratore sarà visibilmente geloso quando la sua vicina di casa parlerà della sua eventuale storia d’amore con il medico, ma farà finta di nulla.

Ad ogni modo, bisognerà fare particolare attenzione a quello che succederà in una determinata sera. Nonostante un impegno preso con Serdar, Ezgi dovrà disdire all’ultimo minuto la cena perché Nevin e Unal si presenteranno improvvisamente a casa sua. Certo che la ragazza sia in compagnia del medico, Ozgur deciderà a quel punto di portare nel suo appartamento Yesim, desiderosa di approfondire il rapporto con lui (visto che il fratello le avrà rivelato ciò che gli ha detto, mentendo, Levent).

Fatto sta che, ad un certo punto, Yesim cercherà di sedurre Ozgur tramite un bacio, ma l’uomo non farà altro che pensare ad Ezgi e rifiuterà le sue avance. Peccato però che la Inal vedrà dal suo terrazzo la scena a metà e, certa della notte di passione dell’uomo, eviterà di comunicargli che il suo incontro con Serdar è saltato all’improvviso!

Mr Wrong, trame: lezioni di tango per Ezgi… con Ozgur!

Tutto questo a che cosa porterà? Ovviamente ad altri equivoci! Decisa a dare una possibilità a Serdar poiché convinta che Ozgur non smetterà mai di essere un donnaiolo, Ezgi inviterà il dottore ad una serata a tema latino che si svolgerà a La Gabbia, dove lei avrà appena iniziato a lavorare come addetta alle pubbliche relazioni.

Tuttavia, Serdar ricorderà che Ezgi, durante uno dei loro primi incontri, gli aveva detto di saper ballare il tango, disciplina di cui in realtà la fanciulla non sa nulla!!!

Con l’aiuto della cugina Cansu (Fatma Toptas) e di Deniz (Cemre Gumeli), Ezgi cercherà disperatamente un maestro in grado di insegnarle le tecniche del tango in soli quattro giorni, ma alla fine la scelta ricadrà sull’esperto Ozgur.

Le lezioni ovviamente finiranno per avvicinare ulteriormente i due. In ogni caso, nel corso della serata latina, l'arrivo di Soner (Taygun Sungar), deciso a riconquistare Ezgi con l'aiuto della caposala Gizem (Ece Irtam), metterà ulteriormente pepe a tutta la vicenda…