Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di lunedì 21 giugno 2021:

Irem e Yesim mangiano insieme a La Gabbia; la prima intende verificare se tra Ozgur ed Ezgi ci qualcosa, mentre la seconda vorrebbe ottenere l’interesse di Chef Ozan in modo da indispettire Deniz. Ozan comunque attende un passo di Deniz verso di lui… che però non arriva mai!

Cansu non vuole che Levent sappia che lei va a lezione di nuoto, così cerca di fare in modo che Ezgi e Deniz la accompagnino in palestra. Ozan ha sentito la telefonata di Ezgi e così, volendo incontrare Deniz, convince Ozgur a recarsi “casualmente” in palestra.

Si sta preparando la serata latino-americana: Ezgi vuole fare dispetto ad Ozgur e così invita anche Serdar. Quest’ultimo, che crede di avere in comune con Ezgi una grande passione per il tango, le fa capire che nel corso del party vuole ballare solo con lei. Ma Ezgi non è così brava a ballare e così, quando scopre che Ozgur è invece un bravo ballerino di tango, si decide a chiedere il suo aiuto. Ma Ozgur sembra iniziare a innamorarsi di Ezgi e quindi non è più così sicuro di volerla aiutare a sedurre Serdar.

La madre di Ozgur e quella di Ezgi irrompono rispettivamente a casa dei propri figli, nello stesso istante e senza fornire alcun preavviso; i due ragazzi sono così costretti a riorganizzare le loro giornate per evitare che tutte le bugie dette vengano alla luce!che le due possano incontrarsi e quindi scoprire tutte le bugie che sono state loro raccontate.

Quello di Ezgi e Ozgur si dimostra essere un cattivo piano: Nevin arriva all’ospedale per parlare con Ozgur ma scopre che non esiste un ginecologo che si chiama così; alla fine, Ezgi dovrà raccontare a sua madre come stanno davvero le cose!

