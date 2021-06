MR WRONG, quante puntate sono? La delusione dei fan

Dal 31 maggio è in corso su Canale 5 la nuova serie turca Mr Wrong, lezioni d’amore, che vede il ritorno sui teleschermi della “coppia storica” di Bitter Sweet, quella formata dagli attori Can Yaman e Ozge Gurel. In questa nuova soap, peraltro, Yaman sfoggia un look molto diverso da quello di Daydreamer (andata in onda fino a poche settimane fa) e anche il nuovo personaggio che interpreta, Ozgur, ha ben poco in comune con il “Can Divit” a cui siamo ancora tutti affezionati.

In Italia Mr Wrong sta avendo un’accoglienza più che discreta, anche se abbiamo fortemente l’impressione che col passare delle settimane la vera “rivelazione dell’estate” si dimostrerà essere Love is in the air, l’altra serie (sempre proveniente dalla Turchia) che l’ammiraglia Mediaset sta mandando in onda di pomeriggio.

Comunque sia, presto non ci sarà più il problema di un confronto tra le due trasmissioni (ammesso che qualcuno voglia porselo), perché – come in molti già sanno – Mr Wrong non ha una lunga strada davanti a sé.

Le avventure di Ezgi e Ozgur, infatti, non hanno riscosso un grande interesse da parte del pubblico turco e così in loco la produzione si è fermata a 14 puntate di circa 130 minuti. La versione europea del prodotto (che è quella che Canale 5 sta mandando in onda) prevede però uno “spezzettamento” in tre degli episodi originali, dunque alla fine se ne ricavano 42 puntate in totale.

Con una programmazione esclusivamente pomeridiana, basterebbero dunque due mesi per terminare le puntate, ma è ormai certo che la rete manderà in onda Mr Wrong anche lunedì 14 giugno in prima serata: si tratterà di una superpuntata composta da tre episodi, che contribuirà a diminuire ulteriormente la durata nel tempo della fiction.

Insomma, le “lezioni d’amore” di Ozgur dovrebbero avere una vita decisamente corta, ma i fan delusi saranno presto consolati: in futuro Can Yaman sarà ancora sui nostri teleschermi e, come sapete già, sarà proprio lui il nuovo Sandokan! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.