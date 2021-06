Uno scambio di culle avvenuto in ospedale, dove nello stesso giorno, e quasi alla stessa ora, sono nate due bambine. Una storia surreale che diventa il calvario di due famiglie, le quali – senza conoscersi – sono unite da una verità inaccettabile.

Leggi anche: Fiction SANDOKAN con Can Yaman: presto al via le riprese della serie tv

Un errore al momento della nascita che dà inizio prima al calvario e poi alla rinascita di due coppie di genitori che per diversi anni hanno cresciuto e amato la figlia dell’altra. Su questo focus narrativo si basa Sorelle per sempre, il tv movie prodotto da 11 Marzo Film in collaborazione con la Rai, presentato in anteprima al Prix Italia di Milano lo scorso 16 giugno e che Rai 1 trasmetterà prossimamente.

Un film che si ispira alla vera storia delle due bambine di Mazara del Vallo, le quali – nei primi anni 2000 – si ritrovano al centro di un doloroso dramma. Per gli psicologi e la Giustizia minorile l’unica soluzione è un nuovo scambio. Ma non bisogna dimenticare che le bimbe non sono bambole che si possono spostare da una famiglia all’altra!

Uno shock per le due famiglie, che mai avrebbero immaginato di ritrovarsi in un incubo senza fine. Ma grazie all’amore e soprattutto alla comprensione, e per il bene delle due bambine, a poco a poco riescono insieme a buttare giù tutte le barriere di dolore a rinascere più uniti e forti di prima!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel cast c’è l’attrice catanese Donatella Finocchiaro, la quale durante la presentazione al Prix Italia ha commentato la triste vicenda che ha ispirato il film scritto da Andrea Porporati e Mauro Caporiccio:

È un pensiero fisso di una delle madri, che è il personaggio da me interpretato. Da lì parte questa tragedia. È un incubo ricorrente per le famiglie lo scambio in culla, si dice anche per scherzo: da chi vieni? Non è possibile che sei figlia mia… Le famiglie si sono trovate impreparate, nessuno credo possa essere pronto ad affrontare emergenze di questo tipo.

Oltre alla Finocchiaro, nel parterre artistico figurano anche gli attori Anita Caprioli, Noemi Pecorella, Chiara Cavaliere, Claudio Castrogiovanni, Marta Brocato, Viola Seggio, Fabio Galli, Francesco Foti, Rosa Pianeta, Viola Prinzivalli, e la partecipazione di Andrea Tidona. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.