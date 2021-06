VOSTRO ONORE, Stefano Accorsi parla della nuova fiction di Rai 1

Era il 1994 quando in tv spopolava un simpatico spot del gelato Maxibon con protagonista un giovanissimo Stefano Accorsi, il quale – con il suo inconfondibile sorriso smagliante e sulle note della brasiliana Pata Pata di Miriam Makeba – cercava di farsi notare in spiaggia da due bellissime ragazze con una battuta divenuta cult: “Du gust is megl che uan, no?”

Da quella nota pubblicità ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi quel ragazzo bolognese ormai cinquantenne è diventato uno degli attori italiani più amati a livello internazionale e con una straordinaria carriera che, ancora oggi, continua a gonfie vele.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, fra le tante cose l’attore ha parlato anche della nuova fiction Rai di cui proprio in questi giorni sono in corso le riprese. Si tratta di Vostro onore, adattamento italiano di un format israeliano che ha trovato fortuna anche in Europa (Francia e Germania) e negli Stati Uniti con il titolo “Your Honor” e con protagonista Bryan Cranston (Breaking Bad), nel quale Stefano veste i panni di un giudice costretto a scegliere tra legalità e famiglia:

È la storia di un giudice integerrimo che si trova nella situazione di dover coprire un’azione grave del figlio, che per questo rischia la vita.

Dopo anni trascorsi tra cinema e pay tv, nella nuova stagione Accorsi sarà dunque protagonista di una fiction per la tv generalista, precisamente Rai 1: un progetto che lo entusiasma molto e che può contare sulla regia di Alessandro Casale.

Sta facendo un grande lavoro anche a livello fotografico e sono sicuro che il risultato sarà sorprendente.

La serie è ambientata a Milano, città nella quale Stefano Accorsi vive con la sua famiglia, e dunque almeno per una volta l’attore non sarà costretto ad allontanarsi da sua moglie Bianca Vitali e dai loro due bambini, Lorenzo e Alberto.

Questo mi piace per tanti motivi, tra cui quello di poter stare con la mia famiglia, cosa insolita per me durante le riprese.

Ma prima di vederlo nei panni dell’ambiguo giudice, dal 18 giugno l’attore sarà tra i protagonisti della seconda edizione del reality di Amazon Prime Video Celebrity Hunted, che vanta un cast davvero stellare: Achille Lauro, Boss Doms, Elodie, MYss Keta, Vanessa Incontrada e Diletta Leotta.

