Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021:

Selina scopre che Ariane ha solo simulato l’aggressione ricevuta da Christoph e le intima di ritirare la denuncia contro l’albergatore. La Kalenberg prova in tutti i modi a farsi perdonare dall’amica, che però a quel punto si riconcilia con Christoph.

Maja si addormenta sotto un albero e fa un sogno romantico su Florian… salvo poi venire svegliata proprio da quest’ultimo!

Erik e Werner si giocano il bosco del Fürstenhof… a scacchi! Chi vincerà?

Rosalie provoca Michael in ogni modo pur di farsi cacciare di casa. Lui, però, resta impassibile…

Maja e Florian vedono un gruppo di bracconieri catturare un animale raro. La ragazza riesce a fotografare la targa dell’auto dei criminali: basterà per ritrovarli e liberare il loro “prigioniero”?

Werner sconfigge Erik e lo obbliga a firmare un documento in cui dichiara di rinunciare ad ogni futura rivendicazione della proprietà del terreno. Vogt, però, non si arrende e riesce ad ottenere il supporto di Ariane e Robert, che mettono il vecchio Saalfeld in minoranza.

Christoph e Selina diventano finalmente una coppia, scatenando l’ira di Ariane. Furiosa, quest’ultima minaccia “l’amica”: se non lascia immediatamente Saalfeld, diventerà anche lei sua nemica!

Robert capisce che Michael non vuole permettere a Rosalie di lasciare l’appartamento perché la ama! E così gli consiglia di cambiare strategia…

Ariane fa credere a Selina di voler rinunciare alla sua vendetta contro Christoph, ritirando la propria denuncia e iniziando una terapia. In realtà, però, la dark lady sta già preparando la sua prossima mossa contro l’albergatore…

Rosalie rivela a Michael di voler imparare a suonare uno strumento e così l’uomo si offre di darle lezioni di piano…

Erik scopre che nel terreno che lui e Florian hanno ereditato si trova una sorgente d’acqua con proprietà curative miracolose. E così, quando il fratello si dice deciso a vendergli la propria parte del terreno, Vogt cerca di fargli cambiare idea…

Amelie scopre che Max sta flirtando in modo sempre più evidente con Jil, una bellissima ospite del Fürstenhof. Il ragazzo finirà nei guai?

Durante una lezione di piano, Michael e Rosalie si avvicinano pericolosamente…

