Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 4 a sabato 10 luglio 2021:

Ariane progetta un nuovo intrigo: aggiunge alla cipria di Selina un veleno in grado di provocare vertigini, nausea e problemi cardiaci. Il motivo? Far credere a Christoph che la sua amata stia per morire e concedergli l’antidoto solo in cambio delle sue azioni del Fürstenhof!

Florian non capisce perché per Erik il bosco sia improvvisamente diventato così importante al punto da voler a tutti i costi dividere il terreno. Maja cerca di mediare tra i due fratelli, ma viene bruscamente allontanata da Erik…

Max viene ammonito da Alfons per essersi fatto coinvolgere in un flirt con Jil, un’ospite dell’hotel. Ciononostante, il ragazzo decide di ignorare le parole del capo concierge e accetta l’invito della donna alla sua festa di compleanno.

Cornelia è stanca di non poter nascondere nulla a causa del suo tic all’occhio e chiede aiuto a Michael. Il medico riuscirà ad aiutarla?

Per cercare di recuperare con il fratello, Erik si scusa con Maja per il proprio comportamento. A quel punto Florian accetta la suddivisione del terreno.

Max si presenta nella suite di Jil, scoprendo che quest’ultima non ha organizzato una festa di compleanno, bensì una serata romantica per loro due! L’indomani, inoltre, Lucy fa una scoperta inquietante nella stanza della donna…

Rosalie è furiosa: Michael sta provando a scoraggiare i clienti del suo cafè dal mangiare dolci! Ne nasce ovviamente un litigio, ma poco dopo la Engel cambia atteggiamento…

Max capisce che Jil è diventata una stalker e, nel tentativo di scoraggiarla, bacia Amelie davanti a lei! La Limbach non è assolutamente entusiasta del suo gesto… e tantomeno lo è Alfons!

Erik e Florian festeggiano l’ufficializzazione della suddivisione del terreno. Poco dopo, Erik parla ad Ariane delle sue idee su come sfruttare economicamente la sorgente “miracolosa”. La Kalenberg, però, non sembra particolarmente colpita…

In seguito ad un sogno, Rosalie decide di provare a diventare una persona onesta per poter riconquistare Michael. Ci riuscirà?

Max scopre che Jil ha prenotato un appuntamento per un massaggio con lui e decide di fingersi malato. Poco dopo, però, la sua spasimante compare improvvisamente alla porta del suo appartamento…

Selina non si sente bene e, su consiglio di Maja, decide di restare a casa invece che accompagnare Christoph ad un concerto. In questo modo, la donna evita di usare la cipria avvelenata…

Rosalie continua con il suo piano di voler diventare una persona migliore per poter piacere a Michael. Il suo primo tentativo, però, finisce per essere controproducente…

Dopo il ritiro all’ultimo momento di due pianisti, Robert e Werner chiedono a Michael e Cornelia di sostituire i musicisti e, dopo una breve esitazione, i due accettano!

Dopo la visita a sorpresa di Jil, Max trascorre con lei non solo la notte, ma anche il giorno successivo. Confusa, Amelie chiede spiegazioni all’amico, che le rivela di essersi innamorato!

Ariane è confusa nel vedere che Selina non sta peggiorando e, anzi, sembra sentirsi meglio. Cosa sarà successo?

Michael tesse le lodi di Cornelia, lasciando intendere che quest’ultima sarebbe più adatta a lui rispetto a Rosalie! Robert rimane spiazzato….

