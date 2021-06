Pensavano di detestarsi, ma ben presto i loro reciproci sentimenti cambieranno drasticamente! Dopo un inizio decisamente poco romantico, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) finiranno infatti per innamorarsi. Ed il merito sarà di un nuovo piccolo personaggio…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja e Florian si avvicinano

Dopo le scintille del loro primo incontro, Maja e Florian stanno pian piano imparando a conoscersi, andando oltre i pregiudizi iniziali. Apparentemente su posizioni opposte, i due protagonisti della diciassettesima stagione hanno infatti capito di essere molto più simili di quanto pensassero… a partire dalla comune passione per la natura!

Il lavoro del giovane Vogt come guardia forestale e l’hobby della von Thalheim per la fotografia naturalistica sta infatti portando i due ragazzi a trascorrere molto più tempo insieme di quanto si sarebbero mai aspettati. Ma, soprattutto, a capire di avere gli stessi valori.

Non c’è dunque da stupirsi se sarà proprio al suo nuovo amico che Maja si rivolgerà per aiuto. Sviluppando una fotografia, la ragazza crederà infatti di vedere una mano umana spuntare dalla boscaglia e informerà immediatamente Florian. Temendo che si tratti di un cadavere o di una persona in difficoltà, i due giovani si precipiteranno sul luogo immortalato dalla von Thalheim, ricevendo una sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian salvano il piccolo Napoleone

Invece che il temuto scenario raccapricciante, i ragazzi si troveranno infatti di fronte un semplice manichino probabilmente abbandonato da qualche sconsiderato poco rispettoso dell’ambiente. Insomma, fortunatamente si tratterà solo di un falso allarme, ma non passerà molto prima che Maja chieda ancora l’aiuto di Florian…

Poco dopo la loro curiosa avventura con il manichino, infatti la von Thalheim busserà ancora una volta alla porta di Vogt: ha trovato un coniglietto ferito che ha immediato bisogno del suo aiuto! Nonostante lo scetticismo iniziale, il ragazzo deciderà di aiutarla a ritrovare l’animaletto per poi al Fürstenhof per sottoporlo alle cure necessarie. La situazione, però, peggiorerà rapidamente…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Maja si innamora di Florian

Nonostante gli sforzi di Maja, infatti, il suo piccolo amico – da lei ribattezzato Napoleone – rifiuterà il cibo, tanto che per lui non sembreranno essersi più speranze. A quel punto Florian deciderà di intervenire, prendendosi personalmente cura del simpatico quadrupede. Avrà successo?

Ebbene, grazie alle amorevoli cure del giovane guardacaccia il coniglietto ricomincerà finalmente a mangiare per la gioia di Maja. E non è finita qui! Assistendo alla dolcissima scena dell’amico insieme al piccolo Napoleone, la ragazza vedrà infatti finalmente Florian con occhi diversi, innamorandosi perdutamente di lui!

Sarà questo l'inizio di una bellissima storia d'amore destinata a tenere banco per tutta la durata della prossima stagione di Tempesta d'amore!

