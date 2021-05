Con la sedicesima stagione di Tempesta d’amore ormai entrata nella sua fase finale (che ci riserverà grandissime emozioni e pure qualche brivido), è arrivato il momento di iniziare a conoscere coloro che saranno i protagonisti della prossima annata della soap.

Poco dopo Maja von Thalheim (Christina Arends) – erede di Franzi (Léa Wegmann) – negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia entrerà infatti in scena anche il futuro protagonista maschile. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian è la nuova guardia forestale del Fürstenhof

Agli inizi della prima stagione di Tempesta d’amore – ormai risalente a oltre quindici anni fa – la famiglia dei Saalfeld era composta da quattro personaggi: Werner (Dirk Galuba), Charlotte (Mona Seefried), Alexander (Gregory B. Waldis) e Robert (Lorenzo Patané). Ben presto, però, quella che sembrava essere una piccola famiglia di albergatori si è trasformata in un vero e proprio clan…

Complici le infedeltà di Werner e la rivelazione di antichi segreti, con il passare del tempo innumerevoli nuovi personaggi sono andati ad aggiungersi al nucleo iniziale. E tra questi ci sarà anche il protagonista maschile della stagione 17: Florian Vogt!

Giovane uomo caratterizzato da un grande cuore ed una passione per la natura, Florian arriverà a Bichlheim come nuova guardia forestale del bosco del Fürstenhof. Ciò che il giovanotto però ignora, è che all’hotel a cinque stelle troverà molto più di un lavoro…

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian ed Erik sono legati ai Saalfeld

Durante la sua permanenza a Bichlheim, infatti, Florian conoscerà il suo futuro grande amore (la già citata Maja von Thalheim) e scoprirà anche la verità sulle sue origini. Con il tempo verrà infatti alla luce che il giovane Vogt è in realtà un lontano discendente dei Saalfeld. Una scoperta che cambierà per sempre la sua vita…

Oltre che da questo incredibile segreto, il passato di Florian è stato segnato da un avvenimento traumatico: quando era solo un bambino, il giovane Vogt rischiò di morire in una cava e si salvò solo grazie all’intervento del fratello maggiore Erik (Sven Waasner).

Da allora Florian è legatissimo al consanguineo, verso cui si sente tuttora in debito. Peccato solo che Erik non solo non sia la brava persona che Florian crede: ha distrutto la famiglia di Maja! E così ben presto per il giovane Vogt arriverà il momento di scegliere tra la sua lealtà nei confronti del fratello e quella verso la donna che ama…

Tempesta d’amore, casting news: Florian Vogt è interpretato da Arne Löber

Il personaggio di Florian Vogt verrà interpretato da Arne Löber, attore tedesco classe 1992. Nel corso della sua carriera, questo giovane interprete ha già collezionato numerose apparizioni in campo sia televisivo che teatrale.

Il suo ingresso in scena a Tempesta d’amore – previsto per la puntata 1991 – segnerà però la prima esperienza di Löber come attore principale in una serie televisiva di successo internazionale.

Chiudiamo anticipandovi che – poco dopo il suo arrivo al Fürstenhof – Florian verrà raggiunto da un altro importantissimo personaggio destinato a diventare uno dei volti chiave della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore: il già citato Erik. E fin da subito sarà chiaro che i due fratelli hanno molto poco in comune… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

