Il Fürstenhof è da sempre fonte di grande sorprese… e non sempre positive! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Maja von Thalheim (Christina Arends) scoprirà che il bosco dell’hotel a cinque stelle nasconde un macabro segreto. La realtà, però, si rivelerà essere diversa dalle apparenze…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Rosalie accusata del rapimento di Tim! E Michael…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja e Florian si avvicinano

Il primo incontro tra Maja von Thalheim e Florian Vogt (Arne Löber) non è certo stato dei più romantici: convinta che il giovanotto sia un bracconiere, la ragazza lo ha infatti aggredito senza dargli possibilità di replica. Con il tempo, però, è risultato chiaro che i due protagonisti hanno molto più in comune di quanto credono…

Entrambi grandi amanti della natura, i due hanno finito per imbattersi spesso l’uno nell’altra, finendo il più delle volte per discutere. Proprio uno di questi scontri, però, porterà Maja a riflettere. Nel tentativo di aiutare i genitori di Lucy (Jennifer Siemann) a riconciliarsi, la von Thalheim inciderà infatti un cuore nella corteccia di un albero molto caro ai due anziani. Un gesto che, ovviamente, Florian non apprezzerà!

Ebbene, inizialmente la ragazza troverà la reazione di Vogt assolutamente fuori luogo, salvo poi finire per ricredersi: il ragazzo ha avuto ragione a rimproverarla. Decisa a rimediare, Maja deciderà dunque si rimediare provando a stuccare l’incisione nella corteccia, senza sapere che Florian ha avuto la stessa idea! E così, quando i due si ritroveranno davanti all’albero “ferito” con lo stesso intento, capiranno di essere più simili di quanto pensassero…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja scopre una “mano” nel bosco

Ebbene, sarà in queste circostanze che Maja farà una scoperta a dir poco inquietante destinata a farla avvicinare ancora di più a Florian. Dopo una delle sue usuali sessioni di fotografia nel bosco, la ragazza si chiuderà nella sua camera oscura per sviluppare i negativi. Negativi che hanno catturato un dettaglio sorprendente…

Analizzando un fotogramma, la ragazza si accorgerà infatti che tra il fogliame del sottobosco è ben visibile una mano umana! Nel parco del Fürstenhof c’è dunque un cadavere? Sconvolta, la von Thalheim si rivolgerà immediatamente al giovane Vogt, che – nonostante l’iniziale incredulità – finirà per condividere la preoccupazione dell’amica.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

I due si incammineranno così verso il luogo immortalato nella foto incriminata, dove li attende una sorpresa davvero spiazzante. Eh sì, perché se effettivamente a terrà ci sarà una mano, non si tratterà di un resto umano bensì di un semplice manichino gettato via come rifiuto!

Insomma, quella che sembrava essere una macabra scoperta si rivelerà essere solo il frutto del comportamento incivile di qualche sconsiderato. Questo curioso incidente finirà però per far avvicinare ulteriormente i due protagonisti, tanto che presto la loro amicizia si trasformerà in qualcosa di più… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.