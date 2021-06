Ogni famiglia ha i suoi segreti… specialmente i Saalfeld! Nonostante siano passati sedici anni dall’inizio di Tempesta d’amore, il clan di albergatori non smette di stupire, in particolar modo quando si tratta della comparsa di figli illegittimi. E ben presto la storia si ripeterà, segnando per sempre il corso della diciassettesima stagione della soap… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja trova un documento scottante

È passato ormai un mese dall’arrivo al Fürstenhof dei fratelli Vogt. Se Florian (Arne Löber) è entrato in scena come nuova guardia forestale dell’hotel a cinque stelle, suo fratello Erik (Sven Waasner) lo ha presto raggiunto per poi candidarsi come addetto alle pubbliche relazioni. Il legame dei due fratelli con i Saalfeld, però, va in realtà molto oltre l’aspetto lavorativo…

La chiave di tutto è un personaggio fino ad ora rimasto sconosciuto: Gerda Bergmüller. Si tratta di una donna del posto che parecchi decenni fa ebbe una relazione con l’allora padrone del Fürstenhof (nonché padre di Charlotte): Ludwig Saalfeld.

Non fu certo l’unico caso di storia clandestina da parte di quest’ultimo (noto, esattamente come suo genero Werner, per essere un marito infedele), ma in questo caso la “scappatella” non rimase senza conseguenze…

Gerda restò infatti incinta e Ludwig decise di donarle parte dei terreni del Fürstenhof per poter garantire a lei ed a loro figlio un buon tenore di vita. Purtroppo, però, l’atto di donazione non fu mai ufficializzato! Il documento fu infatti nascosto nella cantina del Fürstenhof, dove – parecchi decenni dopo – verrà trovato casualmente da Maja von Thalheim (Christina Arends)…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja scopre che Florian e Erik sono Saalfeld illegittimi

Quando la ragazza capirà l’importanza del suo ritrovamento, si precipiterà dai Saalfeld, incappando però suo malgrado in Werner (Dirk Galuba). Quest’ultimo, infatti, convincerà la ragazza a consegnargli il documento… per poi distruggerlo subito dopo! Per nulla al mondo, infatti, il vecchio Saalfeld dividerebbe il suo Fürstenhof con qualcuno…

Fortunatamente, la questione non si chiuderà però così. Quando Robert (Lorenzo Patané) verrà a sapere del comportamento del padre, infatti, non solo si infurierà, ma deciderà di indagare ulteriormente. Sarà così che verrà fuori un’incredibile verità: Gerda Bergmüller altri non è che la nonna di Florian ed Erik!

Il figlio che la donna ebbe con Ludwig Saalfeld – un certo Lothar – non fu infatti mai riconosciuto dal padre biologico ed assunse dunque il cognome del nuovo marito della madre: Alois Vogt. Ed è questo il cognome che passò poi a sua volta ai propri figli… Erik e Florian! Questi ultimi non solo sono dunque dei Saalfeld illegittimi, ma potrebbero rivendicare il possesso del terreno che un tempo Ludwig donò alla loro nonna. E ora?

Non a sorpresa, Werner sarà determinato a mettere tutto a tacere e distruggere ogni prova di quella storia. Robert, però, non sarà del suo stesso avviso. Tra padre e figlio scoppierà dunque l’ennesima discussione, che verrà ascoltata casualmente da Maja. E, quando i due Saalfeld si renderanno conto di avere una testimone scomoda, sarà troppo tardi: quest’ultima sarà ormai a conoscenza di tutta la storia. E ora? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

