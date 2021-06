The Baker and the Beauty, serie tv Canale 5: da stasera (14 giugno) dopo Mr Wrong

Uno scontro culturale e una travolgente storia d’amore sono gli ingredienti principali di The Baker and the Beauty, la nuova comedy americana che Canale 5 trasmetterà a partire da questa sera (14 giugno) alle 23.50 circa, subito dopo la serie turca Mr Wrong – Lezioni d’amore.

Una favola moderna nata da un vincente incrocio tra due cult statunitensi: Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco e Notting Hill, che narra la complicata storia d’amore che unisce due mondi agli antipodi: quello di Daniel Garcia, un umile ragazzo americano di origine cubana e quello dell’australiana Noa Hamilton, famosa modella internazionale e magnate della moda e della cosmetica.

Daniel (Victor Rasuk) è un ragazzo semplice che lavora nella panetteria della sua famiglia cubana a Miami, molto legato ai suoi amorevoli genitori e ai suoi due fratelli. Tuttavia, la sua vita cambia radicalmente dopo l’incontro con Noa (a cui presta il volto l’attrice Nathalie Kelley, conosciuta per il ruolo di Cristal in Dynasty), una ragazza abituata ai riflettori e disincantata dall’amore dopo che il suo fidanzato Colin Davis l’ha tradita con una sua collega. Ma, grazie alla spontaneità e naturalezza di Daniel, per la prima volta Noa riesce a sentirsi di nuovo felice ma soprattutto una ragazza normale. Ma per questa coppia così improbabile ci sarà un lieto fine?

La serie è il remake dello show omonimo israeliano e nel cast, oltre ai due protagonisti, ci sono anche Carlos Gómez e Lisa Vidal nei panni di Rafael Garcia e Mari Garcia, genitori di Daniel, mentre David Del Rio e Belissa Escobedo interpretano Mateo e Natalie Garcia, fratelli del protagonista. Completano il cast Michelle Veintimilla nel ruolo di Vanessa (ex ragazza arrabbiata di Daniel), Noah Mills in quello del fidanzato traditore Colin e infine Dan Bucatinsky (Scandal) che presta il volto a Lewis, manager di Noa che non vede di buon occhio la loro storia d’amore.

The Baker and the Beauty è formata da una sola stagione di nove episodi, che Canale 5 trasmetterà una volta a settimana, il lunedì in seconda serata. Malgrado non sia riuscita ad ottenere il rinnovo per una seconda annata, la serie può contare su una trama divertente ed emozionante ma soprattutto su un finale soddisfacente.

