Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 28 giugno 2021:

Filippo è intento ad affrontare la difficile decisione che ormai non può più rimandare: quella che riguarda l’intervento chirurgico atto a risolvere la sua delicata situazione di salute.

Guido e Mariella si adoperano affinché Silvia e Michele possano in qualche modo riavvicinarsi, ma non è detto che le cose vadano come auspicato…

Sulla famiglia di Filippo aleggia un timore: quello che l’operazione possa andare male…

