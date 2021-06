Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 5 a venerdì 9 luglio 2021: Filippo si è operato e l’intervento è tecnicamente riuscito, ora si attende solo il risveglio del paziente mentre una Serena davvero distrutta dalla tensione tenta di recuperare le sue energie. Ferri, intanto, appare grato verso Marina per come lei lo ha sostenuto in questo difficile momento familiare. Patrizio ha un nuovo scontro con Alberto e teme che il Palladini possa poi prendersela con Clara…

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 29 giugno 2021

Pur essendo riuscito, l’intervento a cui si è sottoposto Filippo porta a una brutta sorpresa: Serena prende malissimo queste inattese conseguenze, mentre Roberto reagisce con determinazione. La storia di Patrizio e Clara va avanti ma ora anche Rossella deve affrontare l’impatto derivante dal loro rapporto. Giulia ha a che fare con quattro vivacissimi ragazzinie capisce quanto Renato sia un nonno con i fiocchi!

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo l’operazione, Filippo soffre di una grave forma di amnesia e Serena deve purtroppo prenderne atto, nonostante i dottori la inducano alla pazienza. Rossella è piuttosto turbata dalle notizie sulla salute di Filippo ma anche dal particolare atteggiamento polemico del professor Volpicelli; la ragazza potrà però sfogarsi con un inatteso confidente. Al campo scuola, qualcuno riesce a terrorizzare il piccolo Jimmy!

Filippo non ricorda niente degli ultimi dieci anni e tutti sono preoccupati per lui; il Sartori inizia a capire quello che gli sta accadendo, mentre Serena sta male per non poter stare vicina al marito. Patrizio parla con Rossella. Jimmy vuole stare lontano da Brenda Esposito e prende un’inattesa decisione…

Filippo cerca in qualche modo di ricostruire i pezzi mancanti della sua vita, mentre una tristissima Serena tenta di far capire alla piccola Irene il perché non sia possibile incontrare il papà. Per quanto Renato abbia dei dubbi in merito, Jimmy vuole assolutamente iscriversi a un corso di danza estivo. Silvia deve affrontare una dolorosa sensazione di nostalgia e rimpianto dopo aver deciso di chiudere la frequentazione con Giancarlo Todisco.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.