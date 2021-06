Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 21 a venerdì 25 giugno 2021: Si approfondisce il rapporto tra Patrizio e Clara. Anche tra Samuel e Speranza le cose vanno bene, ma poi Vittorio torna a Napoli e tutto potrebbe cambiare. Roberto rivolge un accorato appello a Marina affinché resti a Napoli. Lara Martinelli torna da Ferri e anche lei ha un importante appello per il tycoon.

Proprio quando Speranza sembrava potersi aprire a Samuel, il rientro di Vittorio è destinato nuovamente a cambiare le carte in tavola. Per quanto Alberto conservi una presenza invasiva nella vita di Clara, lei e Patrizio sembrano ormai orientati verso un rapporto più serio; Raffaele e Ornella, però, sono piuttosto in ansia per le scelte sentimentali del figlio. Roberto, che sembra non volerne sapere nulla di Lara, è invece deciso a trattenere Marina a Napoli; la Giordano, però, manifesta intenzioni differenti…

Alberto è ormai quasi in disgrazia e affronta duramente Roberto Ferri. Patrizio e Clara iniziano una storia segreta. Filippo sta ancora male e ciò danneggia la serenità familiare. Il protrarsi della vicenda del drone, simbolo della battaglia tra Raffaele e Renato, inizia a stancare tutti a Palazzo Palladini. Vittorio cerca come può di schivare Speranza, intanto il ragazzo viene rimproverato da Chiara Petrone per un lavoro che non ha svolto per dimenticanza.

L’ennesimo invito di Giancarlo è destinato a mandare in crisi Silvia. Michele è di ausilio a Vittorio, che deve risolvere i suoi guai in radio. Guido scopre qualcosa che non si aspettava. Renato, Raffaele e la loro divertente “guerra” vanno incontro a una brutta sorpresa. Dopo un improvviso malore di Filippo, tutti sono preoccupati per la sua salute.

Dopo quanto è successo, ora Filippo non può più rimandare: deve prendere una importante quanto difficile decisione sul da farsi. Vittorio, aiutato da Michele, si occupa del suo reportage di viaggio. Guido parla a Mariella di quello che ha scoperto su Silvia. Nella guerra tra Raffaele e Renato si inseriscono Jimmy e Bianca, i quali intendono chiudere la questione sequestrando sia il drone di Renato che il fucile ad acqua di Raffaele.

