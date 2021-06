A Un posto al sole, dopo la fine (per niente indolore) del suo rapporto sentimentale con Susanna (Agnese Lorenzini), abbiamo visto Niko Poggi (Luca Turco) in una fase molto difficile della sua vita in cui il giovane avvocato ha davvero rischiato di perdere il controllo di se stesso. Una volta uscito dal tunnel, il ragazzo si è buttato a capofitto nel lavoro, rilevando totalmente lo studio legale che prima divideva con Ugo e la stessa Susanna.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 24 giugno 2021

Ma a proposito di quest’ultima, che fine ha fatto? Dopo la rottura con Niko, la Picardi era uscita di scena per poi riapparire brevemente dopo diversi mesi e successivamente “scomparire” di nuovo. Ma non finisce qui…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Eh sì. Vi anticipiamo in anteprima che tra un po’ il personaggio di Susanna sarà nuovamente reintrodotto nelle vicende della soap partenopea di Rai 3. Al momento non si sa molto di questo rientro (sarà collegato al personaggio di Niko oppure no?), salvo che… non rivedremo solo lei!

Già, pare proprio che stavolta anche la madre di Susanna, Agnese (Sara Ricci), sarà della partita e ciò potrebbe costituire l’occasione per una trama completamente nuova. Di che tipo? Ne riparleremo presto! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.