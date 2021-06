Anticipazioni puntata 1200 di Una vita di giovedì 1 e venerdì 2 luglio 2021: Camino apprende tramite Liberto che è stata Concha Lopez a denunciare Maite; l’accusatrice è una lavandaia che vive in periferia. Tutto ciò non convince Camino, la quale teme che sua madre Felicia abbia svolto un ruolo nella denuncia e, con l’aiuto di Emilio, va in cerca di Concha per farsi dire la verità.

Al ritorno dal viaggio di nozze, Felipe viene a sapere che Marcia si è separata da Santiago. L’avvocato a quel punto diviene sempre più pensieroso e manifesta freddezza nei confronti di Genoveva; quest’ultima cerca ancora di convincerlo a rinunciare al suo studio al piano di sopra e a liberarsi di Agustina, ma lui non vuol saperne.

Cesareo rientra ad Acacias: ha capito che la vita di campagna non fa per lui.

Padre Anrubia, l’ex confessore di Ursula, decide di incontrare Mendez e gli comunica di sapere come individuare l’assassino della Dicenta.

