Anticipazioni puntata 1186 di Una vita di sabato 12 giugno 2021: Arantxa spiega la situazione a Cesareo, svelandogli di aver deciso di accettare l’eredità e chiedendogli di partire con lei. Lui, però, inizialmente si impaurisce e rifiuta la proposta.

Mendez ndez decide di liberare Marcia. Felipe riporta la donna ad Acacias e i domestici decidono di organizzare un party per il suo ritorno, approfittando a quel punto anche per salutare Arantxa che sta per lasciare Acacias. Si fa vivo anche Cesareo, che in extremis ha cambiato idea e ha deciso di partire insieme ad Arantxa.

Ad Agustina arriva una lettera della defunta Ursula.

José Miguel parla a Emilio di quello che gli ha detto Julio e gli chiede di non farne parola a nessuno!

Maite decide di mostrare in galleria anche il dipinto senza veli di Camino, ma a quel punto Felicia non riesce a non notare la strana somiglianza tra la ragazza rappresentata e sua figlia.

