Anticipazioni puntata 1180 di Una vita di mercoledì 2 e giovedì 3 giugno 2021: Santiago spiega a Genoveva che sulla pistola utilizzata per far fuori Ursula ci sono le sue impronte, di conseguenza le ordina di trovare una maniera per far uscire Marcia dal carcere.

Arantxa non vuole parlare con nessuno di ciò che la sta preoccupando così tanto.

Genoveva non ce la fa a convincere Felipe a rinunciare alla difesa di Marcia e pare addirittura che lui non sia più così certo di volerla sposare.

Anche Jacinto ordina uno stemma nobiliare!

José Miguel sorprende Julio che è intento a spiarlo e così lo mette alle strette.

Felicia fa a Maite una proposta di pace. Intanto Liberto sorprende Rosina nell’atelier, dove è entrata di soppiatto per vedere i quadri. Quando marito e moglie escono, i telespettatori scopriranno che il nuovo dipinto di Maite è un ritratto di Camino senza veli…

Mendez dice a Felipe che il processo contro Marcia andrà avanti.

