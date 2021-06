Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 20 a sabato 26 giugno 2021: Felipe è in procinto di leggere la lettera di Ursula, ma Genoveva riesce a dissuaderlo e l’avvocato la strappa. Dopo aver saputo da Liberto che Camino ha una relazione con Maite, Felicia si infuria e picchia la figlia; poi si dirige all’atelier di Maite. Cinta rivela a suo padre di essere al corrente di Julio. La ragazza sonda il terreno con Bellita per sapere la sua opinione riguardo ai figli nati al di fuori del matrimonio. José Miguel va alla pensione a trovare Julio e fra i due si crea un momento molto toccante in cui cantano insieme una ninna nanna andalusa.

Dopo aver disarmato l’amico del sicario, Santiago promette a una furente Marcia che sospenderà le ricerche del suo aggressore e non le dirà più bugie, ma la giovane è spaventata e molto diffidente. Il rapporto tra José Miguel e Julio si consolida, mentre Cinta fa di tutto per impedire che la madre esca di casa e si possa imbattere nel fratellastro. Felicia va da Maite e minaccia di ucciderla, se non starà lontana dalla figlia.

La tensione all’interno della famiglia Pasamar è ormai alle stelle: Camino è sempre più ribelle e Felicia obbliga Emilio a sorvegliare la sorella, complicando ancora di più la situazione. Felipe, ormai convinto che Genoveva nasconda qualcosa, ha dei ripensamenti sulle nozze; tormentato, invita Marcia a casa sua, di nascosto da tutti, ed entrambi si rendono conto che la loro attrazione è tutt’altro che sopita.

Camino non intende rinunciare all’amore per Maite e lo dice a sua madre. Felicia accusa Liberto di essere responsabile di quanto accaduto tra la pittrice e sua figlia. Felipe e Marcia si baciano, consapevoli che si tratta di un addio. Mendez sorprende Santiago e Genoveva intenti a discutere; dopo avere chiesto all’uomo se ha qualche sospetto sull’assassino di Ursula, si presenta alla bottega e chiede di parlare con Marcia.

Felipe confessa a Ramon i suoi dubbi su Genoveva. José Miguel chiede a Cinta di tenere occupata Bellita mentre lui accompagna Julio a fare un giro in città. Ramon consiglia a José Miguel di sincerarsi che Julio sia realmente suo figlio.

L’ultimo desiderio di Andrade prima di morire è parlare con Marcia. Santiago si oppone categoricamente, ma Marcia decide di incontrarlo. Servante e Jacinto comprano a buon prezzo una bella cornice in argento da regalare a Genoveva e Felipe per le nozze, ma la fanno cadere rompendola. Liberto chiede a Maite di lasciare l’atelier e la pittrice si impegna ad andarsene dalla città. Con la complicità di Cinta, José Miguel fa salire in casa Julio per mostrargli alcuni ricordi e passare del tempo con lui.

Bellita sospetta che qualcosa di strano stia succedendo alle sue spalle, ma Cinta nega. Felicia e Camino non fanno che litigare. La ragazza vorrebbe urlare ai quattro venti il suo amore per Maite. Ildefonso si presenta al ristorante per chiedere scusa a Camino e tornare a frequentarla, ma Felicia prende tempo e gli consiglia di pazientare.

Camino scopre che Maite sta per lasciare Acacias e la implora di aspettarla mentre fa i bagagli per partire con lei, ma poco dopo torna all’atelier per avvertirla che le guardie stanno per andare a prenderla. Lolita entra finalmente in travaglio, proprio a pochi minuti dalle nozze di Felipe e Genoveva, e i Palacios si preparano ad assisterla nel parto.

Mentre tutti si raccolgono in calle Acacias pronti per la cerimonia, lo sposo temporeggia in casa e, ripensando al suo mancato matrimonio con Marcia, sembra intenzionato a mandare tutto a monte. Nel frattempo la giovane, nonostante le proteste di Santiago, ha accettato l’invito di Andrade di andare a trovarlo in carcere, e qui fa una sconcertante scoperta.

