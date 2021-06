Anticipazioni puntata 1195 di Una vita di giovedì 25 e venerdì 26 giugno 2021: Prima di morire, Andrade intende assolutamente parlare con Marcia. La ragazza decide di accontentarlo, nonostante Santiago non sia per nulla d’accordo.

Servante e Jacinto acquistano a un prezzo conveniente una cornice in argento da regalare a Genoveva e Felipe per le nozze, ma l’oggetto finisce per cadere e rompersi!

Liberto chiede a Maite di lasciare l’atelier: lei a quel punto decide di andarsene da Acacias.

Complice Cinta, José Miguel fa salire in casa Julio per fargli alcuni ricordi e trascorrere del tempo con lui. A quel punto, Bellita ha il sospetto che qualcosa di strano stia accadendo ma la figlia cerca di tranquillizzarla…

Felicia e Camino ormai sono ai ferri corti e la ragazza vorrebbe parlare a tutti del suo amore per Maite. Ildefonso arriva intanto al ristorante per scusarsi con Camino e frequentarla ancora, ma Felicia gli consiglia di avere pazienza.

