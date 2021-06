Anticipazioni puntata 1196 di Una vita di sabato 26 giugno 2021: Camino capisce che Maite è in procinto di lasciare Acacias e le chiede di attenderla mentre fa i bagagli per partire insieme a lei, ma poco dopo ritorna all’atelier allo scopo di avvisarla che le guardie stanno per andare a prenderla.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: BELLITA caccia JOSÈ MIGUEL di casa! Ecco perché

Proprio mentre il matrimonio di Felipe e Genoveva sta per cominciare, Lolita entra in travaglio e avrà l’assistenza della sua famiglia.

La cerimonia è imminente ma lo sposo, Felipe, prende tempo in casa e intanto ripensa al suo mancato matrimonio con Marcia. L’avvocato sembra voler annullare tutto…

Marcia, nonostante Santiago non sia d’accordo, ha accettato l’invito di Andrade e si reca in carcere per parlargli. Finirà per fare una scoperta davvero sconcertante…

Vi segnaliamo che questa settimana Una vita non avrà puntate in anteprima nel sabato sera di Rete 4, quindi gli episodi che poi vedremo domenica e lunedì su Canale 5 saranno totalmente inediti.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)