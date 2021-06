Anticipazioni puntata 1199 di Una vita di martedì 29 e mercoledì 30 giugno 2021: Dopo aver scoperto l’inganno di Israel / Santiago, Marcia non intende più essere sua moglie e neanche partire per Cuba. La Sampaio dunque va via dalla pensione e chiede a Casilda di poter vivere in soffitta assieme al resto della servitù. Santiago spera in un ripensamento, ma Marcia gli fa chiaramente capire che è finita!

Visto che è l’unica cosa che ha il potere di placare il pianto del piccolo Moncho, Lolita chiede a Jacinto di insegnare ad Antoñito il suo grido da pastore.

Maite è stata arrestata e ora Mendez interroga Camino; Felicia cerca però di proteggere la figlia eludendo le domande del poliziotto. Camino, al culmine della disperazione, chiede a Liberto di scoprire chi ha denunciato la pittrice.

Marcelina rivela a Bellita di dover tornare a casa dal marito e a questo punto la famiglia Dominguez rimane senza domestici, visto che anche Arantxa è andata via.

