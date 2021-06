Anticipazioni puntata 1183 di Una vita di domenica 6 e lunedì 7 giugno 2021: Estremamente turbata dalla lettera che Ursula le ha inviato prima di morire, in cui le annuncia tra l’altro di averle lanciato contro un anatema che porterà alla rovina lei e i suoi cari, Genoveva sviene e successivamente approfitta di quanto successo per chiedere a Felipe di lasciare la difesa di Marcia.

Liberto va da un urologo per chiedere spiegazioni sulle relazioni fra persone dello stesso sesso e decidere che fare dopo aver scoperto il legame “peccaminoso” tra Maite e Camino.

Visto il comportamento strano di Liberto, Rosina insiste per sapere il motivo, ma lui le dice di avere esclusivamente dei ripensamenti sulla galleria.

La famiglia Dominguez, sospettosa per via dell’atteggiamento particolarmente assente di Arantxa, cominciano a trattarla male per farsi dire quale sia il problema.

Antoñito ed Emilio cominciano seriamente a dubitare delle reali intenzioni di Julio.

