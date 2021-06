È quasi arrivato anche per i telespettatori italiani di dire addio alla dolce Agustina (Pilar Barrera). Nelle puntate di Una Vita in onda nelle prossime settimane, la domestica di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) deciderà infatti di lasciare Acacias per prendersi cura di Gloria, una sua vecchia conoscente…

Una Vita, news: Gloria si pugnala di fronte ad Agustina e Casilda

Le anticipazioni indicano che tutto partirà all’improvviso, ovvero dal momento in cui la misteriosa Gloria, una ragazza di circa vent’anni, riuscirà ad introdursi nella soffitta di Acacias 38.

La donna si nasconderà in una delle stanze del locale e si farà vedere soltanto quando tornerà lì Agustina. In quei precisi istanti, Gloria tirerà dunque fuori un coltello e lo punterà con fare minaccioso verso l’inserviente, annunciandole che è finalmente arrivato l’ora di saldare i loro conti in sospeso.

A sorpresa, la “sconosciuta” sceglierà però di non aggredire Agustina, ma si conficcherà l’arma bianca nella sua stessa pancia. Dato che sarà presente, Casilda (Marita Zafra) chiamerà immediatamente i soccorsi, i quali fortunatamente riusciranno a salvare la vita della ragazza che verrà ricoverata per qualche giorno in ospedale.

Una Vita, trame: ecco cosa lega Agustina e Gloria

Appena si sarà ripresa da quanto accaduto, Agustina racconterà a Fabiana (Inma Perez Quiros) e gli altri residenti della soffitta per quale motivo Gloria ha reagito in quel modo. In pratica, emergerà che la fanciulla è la figlia illegittima del signore a cui Agustina ha prestato servizio prima dell’arrivo ad Acacias. Si tratta della stessa persona che la domestica, seguendo gli ordini, aveva affidato alle cure di un istituto di suore dopo averla strappata dalle cure della madre, che a sua volta serviva i padroni.

Una scomoda verità che, una volta emersa, ha fatto infuriare Gloria, la quale ha giurato prima o poi di vendicarsi perché considerava Agustina la maggiore responsabile delle sue sciagure. Fatto sta che, dopo essersi confrontata con i suoi sensi di colpa, la nostra protagonista prenderà una forte decisione…

Una Vita, spoiler: Agustina lascia Acacias ed esce di scena

Eh sì: durante i giorni del ricovero della giovane, Agustina ripenserà a tutte i “peccati” che ha commesso soltanto per obbedire ai suoi precedenti signori e sentirà di dover ripagare Gloria di tutto il male che le ha fatto, ragione per cui deciderà di seguirla nel paese dove abita per prendersi cura di lei e sanare le sue ferite.

Agustina saluterà quindi i suoi amici e colleghi, circondata dall’affetto di tutti quanti, e dirà addio anche a Felipe, ringraziandolo per averla sempre fatte sentire accettata. E proprio l’avvocato darà alla sua ormai ex domestica una bella cifra di denaro per adattarsi alla sua nuova vita.

E così, in questa maniera, anche il pubblico italiano della soap si congederà dall’attrice Pilar Barrera, che ha interpretato Agustina per 531 puntate. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

