Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021: Santiago si reca al commissariato per impedire che Marcia incontri Andrade, ma è troppo tardi: ora la ragazza sa che è sempre stato complice di Genoveva; nel tentativo di redimersi, procura a Marcia un cavallo affinché interrompa il matrimonio. Maite in un primo momento riesce a sfuggire alle guardie; Camino, convinta che sia stata la madre Felicia a denunciarla, è costretta ad assistere impotente all’arresto dell’amata.

Felipe si dirige verso la chiesa dopo molti tentennamenti e saranno Rosina e Liberto a fare da testimoni al suo matrimonio, perché Lolita sta per partorire con l’aiuto di Jacinto. Bellita incontra Julio, ma José Miguel riesce a impedire che ne scopra la vera identità. Marcia cavalca veloce per impedire il matrimonio di Felipe e Genoveva, ma quando arriva è ormai tardi. Sfinita, si accascia sulla soglia della chiesa.

Marcia si sveglia dopo aver passato un giorno intero priva di sensi; Santiago cerca di accudirla, ma la ragazza lo considera un traditore e non vuole più saperne di lui. Le residenti del quartiere spettegolano sull’arresto di Maite e sulla nascita del piccolo Ramon Palacios, detto Moncho; il piccolo è sano e forte e smette di piangere solo quando sente l’urlo pastorale di Jacinto “Yeppa ya!”.

Camino è disperata e chiede aiuto a Liberto per vedere Maite. I due vanno insieme in carcere, ma non riescono a incontrare la detenuta. Liberto, però, assume un avvocato affinché si occupi della difesa di Maite.

Marcia si sente ingannata da Santiago e non vuole più essere sua moglie, tanto meno partire per Cuba. La donna se ne va dalla pensione e chiede a Casilda di vivere in soffitta insieme al resto della servitù. Santiago la implora di ripensarci, ma Marcia dice che la loro relazione è finita. Lolita chiede a Jacinto di insegnare ad Antoñito il suo grido da pastore, l’unico rumore in grado di placare il pianto di Moncho.

Dopo l’arresto di Maite, Mendez interroga Camino; Felicia tenta di proteggere la figlia eludendo le domande del commissario. Camino è disperata e prega Liberto di scoprire chi ha denunciato la pittrice. Marcelina confessa a Bellita di dover tornare a casa dal marito. Per il momento i Dominguez restano senza domestici.

Camino viene a sapere da Liberto che a denunciare Maite è stata una certa Concha Lopez, una lavandaia che vive in periferia; la ragazza resta convinta che ci sia sua madre dietro alla denuncia e, con l’aiuto di Emilio, va a cercare Concha per poterla mettere sotto torchio e farsi dire la verità.

Quando, di ritorno dal viaggio di nozze, Felipe scopre che Marcia si è separata da Santiago, diventa sempre più pensieroso e si mostra freddo nei confronti della moglie; quest’ultima, dal canto suo, non smette di tentare di manipolarlo per convincerlo a rinunciare al suo studio al piano di sopra e a sbarazzarsi di Agustina, ma l’avvocato non cede.

Cesareo torna in città perché si è reso conto che la dura vita di campagna non fa per lui. Padre Anrubia, l’ex confessore di Ursula, chiede un incontro con Mendez e annuncia di sapere come individuare l’assassino della donna.

Genoveva si intrufola in casa di Felipe e con uno stratagemma mette in cattiva luce Agustina nascondendo dei documenti dell’avvocato. Poco dopo, in un incidente domestico poco chiaro, la domestica cade e si procura delle contusioni. Emilio e Camino interrogano Concha Lopez, che nega di essere stata pagata da qualcuno per denunciare Maite. La donna afferma che anche sua figlia è stata circuita dalla pittrice.

