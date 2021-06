Tra qualche giorno, i telespettatori italiani della telenovela Una Vita assisteranno alla nascita del piccolo Ramon “Moncho” Palacios, il figlio di Antonito (Alvaro Quintana) e Lolita (Rebeca Alemany).

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 22 e mercoledì 23 giugno 2021

Quest’ultima entrerà infatti in travaglio quando si starà recando in chiesa per fare da madrina al matrimonio tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e, data l’impossibilità di recarsi in ospedale, verrà soccorsa da Jacinto (Jona Garcia). Fortunatamente, tutto andrà per il verso giusto, ma fino a un certo punto…

Una Vita, news: il piccolo Moncho, un bambino irrequieto

Le anticipazioni indicano che inizialmente Moncho non riuscirà a prendere sonno sopratutto nelle ore notturne. A quel punto Lolita e Antonito, ma anche i nonni Ramon (Juanma Navas) e Carmen (Maria Blanco), faranno fatica a districarsi nella stressante situazione che si verrà a creare, anche se poi il bambino inizierà ad avere i suoi ritmi e tutto diventerà decisamente più gestibile.

Non a caso, Lolita si vorrà impegnare per organizzare quanto prima il battesimo di Moncho, ma avrà una richiesta particolare: l’acqua che il sacerdote dovrà utilizzare apparterrà esclusivamente ad una sorgente di Cabrahigo, considerata “salvifica” dagli abitanti. Al termine di un’iniziale riluttanza, Antonito e Ramon partiranno alla volta del paesello, ma l’imprevisto sarà dietro l’angolo…

Una Vita, spoiler: Moncho rischia la vita

Eh sì: subito dopo la partenza del papà e del nonno, Moncho comincerà infatti ad avere la febbre decisamente alta, tant’è che Lolita e Carmen prenderanno la decisione di andare all’ospedale per farlo visitare da un medico. Le donne scopriranno quindi che il bimbo ha probabilmente preso la polmonite ed i medici le metteranno al corrente del fatto che potrebbe addirittura non farcela!!!

Ovviamente, Carmen cercherà subito di informare Ramon e Antonito di quello che sta succedendo ad Acacias, ma i due sembreranno spariti nel nulla e faranno ritorno a casa soltanto dopo qualche giorno. Anche loro, si preoccuperanno dunque per le cagionevoli condizioni di salute di Moncho, anche se Lolita troverà una soluzione che, a dirla tutta, potrebbe rivelarsi anche nociva!!!

Una Vita, trame: Lolita vuole fare bere a Moncho l’acqua di Cabrahigo

Vi anticipiamo infatti che Lolita vorrà fare bere a Moncho l’acqua salvifica di Cabrahigo, sostenendo che in passato ha già fatto tanti miracoli a diversi suoi ex compaesani.

Tuttavia, Antonito non sarà d’accordo con il pensiero della moglie e preciserà che un neonato così piccolo, qualora dovesse ingerire acqua, potrebbe addirittura morire. Lolita si scontrerà quindi con il consorte per il rifiuto e si chiuderà nel suo dolore, anche se non rinuncerà del tutto all’idea di ricorrere a quella soluzione.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La preoccupazione per Moncho spingerà i Palacios, almeno per ora, a non comunicare alla donna che Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) è stata uccisa. Anche se, prima o poi, anche quest’altra informazione emergerà. Come reagirà dunque Lolita di fronte a tutte queste sciagure? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI