Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 1 a sabato 7 agosto 2021: Steffy combatte contro il dolore dopo l’incidente. All’inizio rifiuta gli antidolorifici perché vuole convincere tutti di stare meglio di quanto non stia in realtà, per uscire prima dall’ospedale. Poi si convince a prenderli.

Sally, ricoverata per un attacco di panico, chiede perdono a Wyatt e la stessa cosa fa la dottoressa Escobar con Flo perché vuole evitare una denuncia.

Liam e Hope sono in attesa del ritorno a casa di Steffy e ultimano i preparativi per festeggiarla. Il dottor Finnegan si accerta che prima di andare Steffy segua la terapia contro il dolore, poi la dimette.

Mentre Steffy sta per essere dimessa dall’ospedale, Wyatt e Flo riflettono sulla menzogna di Sally e riferiscono a Katie che la ragazza si è inventata tutto. Steffy trascorre serenamente la sua convalescenza, ma il fatto che non si voglia aiutare con gli antidolorifici preoccupa Ridge.

Brooke è intenzionata a non ripetere più gli errori del passato e si ripromette di lottare perché la sua unione con Ridge si consolidi.

Katie si confronta con Sally: si sente tradita da colei che reputava un’amica. Wyatt vive con Flo un momento di grande empatia.

Shauna è ornata a Los Angeles dalla figlia, dopo aver saputo delle sue disavventure con Sally. Flo però sa che è un’altra la ragione che ha riportato la madre in città e quella ragione è Ridge. Nel frattempo, Steffy riceve la visita del dottor Finnegan, che con una scusa si presenta a casa sua.

Brooke ha deciso di partire per andare a trovare Bridget e staccare per qualche giorno dai problemi con Ridge. Prima di andarsene però gli ripete il suo desiderio di dimenticare tutti i loro sbagli e di ricominciare. E anche Ridge le dice quanto sia desideroso di passare la vita con lei e solo con lei. Peccato che un attimo prima stesse pensando a Shauna e alle serate passate insieme a Las Vegas.

Brooke e Ridge sono di nuovo insieme, ma Brooke dovrebbe viaggiare per un paio di giorni, lasciando Ridge da solo. Donna le sconsiglia di farlo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

