Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 12 luglio 2021:

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 11 luglio 2021

Katie (Heather Tom) non è contenta di come Quinn (Rena Sofer) abbia agito nella questione del video, tuttavia è felice di sapere la verità sui sentimenti di Bill (Don Diamont) per Brooke (Katherine Kelly Lang).

Flo (Katrina Bowden) interroga di nuovo la dottoressa Penny Escobar (Monica Ruiz), curiosa per come la salute di Sally (Courtney Hope) non stia peggiorando rapidamente come le era stato diagnosticato all’inizio: non le restavano solo poche settimane di vita?

Sally riesce a far pena a Wyatt (Darin Brooks), che decide di continuare ad ospitarla.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)