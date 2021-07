Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 2 luglio 2021:

Wyatt (Darin Brooks) ha respinto le avance di Sally Spectra (Courtney Hope), sostenendo di provare compassione e non amore per lei. Ma questo non sembra far cambiare idea a Sally, che insiste con Penny (Monica Ruiz) sul fatto di aver solo bisogno di più tempo per riconquistare l’ex.

Intanto Flo, dopo non aver ottenuto niente da Penny, è contrariata per il bacio che Sally ha provato ad estorcere a Wyatt. Per Flo la stilista sta ricattando emotivamente il giovane nell’affermare che lotterebbe contro la malattia solo se tornassero insieme.

Eric (John McCook) è risentito per il modo in cui Quinn (Rena Sofer) ha gestito la situazione con Brooke (Katherine Kelly Lang). La Fuller rimane sulla sua posizione, indispettita dall’incrollabile lealtà del marito per la Logan.

Donna (Jennifer Gareis) promette a Brooke di aiutarla a farsi perdonare da Katie (Heather Tom).

