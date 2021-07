Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 20 luglio 2021:

Le scuse di Bill (Don Diamont) non lasciano indifferente Katie (Heather Tom), che prega l’editore di non insistere per ora.

Dopo aver aperto la porta di casa, Wyatt (Darin Brooks) sembra sorpreso da ciò che vede!

Katie e Carter (Lawrence Saint Victor) si aggiornano sul gossip del momento alla Forrester Creations: il bacio tra Bill e Brooke, che ha mandato Ridge (Thorsten Kaye) fuori di testa.

Presto anche Zoe (Kiara Barnes) si unisce alla conversazione che ripercorre gli ultimi accadimenti: dalla disastrosa cerimonia nuziale tra la modella e Thomas (Matthew Atkinson) alla malattia di Sally Spectra (Courtney Hope).

